Új szerződést kötött Győri-Lukács Viktóriával az ETO

A jobbszélső 2020 januárjában csatlakozott a Győri Audi ETO KC csapatához, legutóbb 2023 januárjában írt alá új szerződést, amely opciót tartalmazott a 2025–26-os szezonra, amit a felek most eltöröltek, és új kontraktust kötöttek 2025-től 2028-ig – közölte a klub honlapja szerdán.

„Vica a Győri Audi ETO KC családjának fontos tagja. Élményszámba megy a játéka, és gyakran látva őt az edzéseken is, kijelenthetem, hogy igazi maximalista személyiség, aki a legjobbra törekszik nap mint nap. Azt gondolom, pályafutása egyik legszebb éve ez a 2024-es esztendő, hiszen a BL-győzelem mellett a válogatottal megszerzett bronzérem, és a kézi Eb All-Star csapat tagsága mind-mind azt jelzi, hogy nagyon jó úton jár. Ez a harmadik kontraktus, amit aláír Győrben, és örülök, hogy a következő olimpiáig biztosan csapatunk tagja lesz. Ezúton is szívből gratulálok neki a sikerekhez, és sok-sok közös aranyérmet kívánok a folytatásban” – nyilatkozta Endrődi Péter, a Győri ETO Kft. ügyvezetője.

„Csodás napokat élek meg már így karácsony előtt is – mondta Győri-Lukács Viktória. – A válogatott Európa-bajnoki bronzérme mellett is sikeres évet tudhatok magam mögött. A Bajnokok Ligája-aranyérem mérföldkő a pályafutásomban, csakúgy, mint az olimpiai szereplés Párizsban. Nagyon fontos számomra a stabilitás a kézilabdában és a magánéletben is. Hiszem, hogy erős alapról lehet felépíteni a sikereket. Győrben jól érzem magam, nagyon jó csapat vesz körbe, amelynek minden tagja nyerni akar, bármilyen sorozatról legyen is szó. Örömmel írom alá a 2028-ig tartó szerződésemet, és bízom benne, hogy sok szépen csillogó érem kerül majd a gyűjteménybe a jövőben is.”

A 29 éves szélső a klub színeiben 2024 nyarán Bajnokok Ligája-győzelmet ünnepelhetett, emellett van egy ezüst (2022) és két bronzérme is (2021, 2023) a legrangosabb női klubsorozatban. A magyar bajnokságban eddig két alkalommal végzett az élen a Győri Audi ETO KC játékosaként (2022, 2023), valamint egy Magyar Kupa-győzelemmel is büszkélkedhet (2021). Eddig összesen 183 meccsen lépett pályára ETO-mezben, ezeken a találkozókon 527 gólt szerzett. A magyar válogatott tagjaként részt vett a 2021-es tokiói olimpián, illetve 2024-ben a párizsi ötkarikás játékokon. Előbbin hetedik, utóbbin hatodik helyen zárt. A nemzeti csapat 2024-es Eb-bronzérméből vastagon kivette a részét – a válogatott második legeredményesebb gólszerzője volt a tornán 42 találattal, s ő szerezte a franciák elleni győztes gólt a harmadik helyért vívott találkozón.