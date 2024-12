Női kézilabda Eb: meglepetés a csoportunkban – a románok elkapták a svédeket

A svédek igen gyengén teljesítettek az első félidőben, kilenc technikai hibát is vétettek az első harminc percben. Az egyébként is jól védekező románok így többször tudtak gyorsan indulni, pedig ez pont a skandináv csapat legnagyobb fegyvere szokott lenni. A svédek 20 percet követően még csupán négy gólnál jártak, míg keleti szomszédunk hattal is elhúzott, amiből négyet a szünetig is megőrzött. Az északiak igazán csak a szünet előtti percekben mutattak először életjeleket.

A román együttes a folytatásban is őrizte előnyét, a svédek a 47. percben Nathalie Hagman első góljával tudtak egyre feljönni. A románok eddigre már piros lappal elveszítették Alisia-Lorena Boiciucot, aki ritkán látható mozdulattal oldalról tarolta le a ziccerben levő győri Linn Blohmot. 3–3 után 22–22-nél volt újra döntetlen az állás, a hajrában azonban a román cserekapus, Iona Raluca Kelemen kulcsfontosságú védéseket mutatott be, és vasárnapi ellenfelünk végül 25–23-ra nyert.

A sikerben főszerepet vállalt a balátlövő Bianca Bazaliu, aki kilenc lövésből nyolc gólig jutott. A svédeknél Blohm két találattal zárt, és érdekesség, hogy Johanna Bundsen újra eredményes volt, ezzel kapusként kilencnél jár már a tornán.

A magyar válogatott 20.30-tól játszik a lengyelekkel, azonban a mai játéknapon matematikailag még nem válhat biztossá, hogy a mieink érdekeltek lesznek jövő hétvégén a legjobb hat együttest felvonultató bécsi végjátékban.

NŐI KÉZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG

KÖZÉPDÖNTŐ , 2. FORDULÓ

I. CSOPORT (DEBRECEN)

Svédország–Románia 23–25 (8–12)

Ld: Lindqvist 5, ill. Bazaliu 8, Ostase 6

KÉSŐBB

18.00: Franciaország–Montenegró (Tv: M4 Sport)

20.30: Magyarország–Lengyelország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!