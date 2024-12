A magyar válogatott kézis bátyja az osztrák nemzeti csapatban szerepelhet

A zentai születésű 25 éves balátlövő Adán kezdett kézilabdázni, majd a Nemzeti Kézilabda Akadémiára került, 2017 óta pedig a HSG Holding Graz csapatát erősíti. Magyar állampolgársággal is rendelkezik, korábban a magyar juniorválogatottban is pályára lépett. Az osztrák állampolgárságot idén tavasszal kapta meg, az ország felnőttválogatottjában pedig november elején mutatkozott be.

Ales Pajovic szövetségi kapitány pénteken hirdette ki a nemzeti csapat 18 fős keretét, amelynek tagja a Szeged balszélsője, Sebastian Frimmel is. Az osztrák szövetség a honlapján külön kiemelte, hogy novemberben kimondottan elégedett volt Albek teljesítményével, és védekezésben sokat segíthet a válogatottnak.

Az osztrákok január 2-án kezdik a felkészülést a 14-én kezdődő, norvég-horvát közös rendezésű világbajnokságra, majd január 8–10-én Plockban a házigazda Lengyelországgal, Tunéziával és Japánnal játszanak edzőmérkőzést. Pajovic a felkészülési tornát követően szűkíti 16 fősre a keretét. A vb csoportkörében Kuvaittal, Katarral és az Európa-bajnok Franciaországgal találkoznak Porecben. Céljuk a középdöntőbe jutás, amihez az első három között kell végezniük.

Albek József húga, a 36-szoros magyar válogatott Albek Anna – a Mosonmagyaróvár jobbátlövője – sérülés miatt nem szerepelt a múlt vasárnap zárult, részben hazai rendezésű Európa-bajnokságon, amelyen a magyar válogatott bronzérmet nyert.