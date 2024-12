A Komló megizzasztotta a Szegedet a férfi kézilabda NB I-ben

A szegediek a félidőre négygólos előnyt dolgoztak ki, de a fordulás után a hazai együttes remekül kezdett, és folyamatosan közelített a szegediekre, majd a végjáték előtt egy gólra, 27–26-ra felzárkózott. A meccs utolsó szakaszában aztán érvényesült a papírforma.

KÉZILABDA

FÉRFI NB I, 13. FORDULÓ

Carbonex-Komló–OTP Bank-Pick Szeged 28–33 (15–19)

Komló, 1100 néző. V: Felhő, Öcsi

KOMLÓ: SZJAVOSI – URBÁN 3, ROTIM 2, Osztojics 2, Borsos 1, JERKOVIC 3, GULYÁS G. 8 (3). Csere: Merkovszki (kapus), VÁCZI M. 6, BOGDANIC 3, Németh B., Varga Sz., Pauló. Edző: György László

SZEGED: THULIN – SOSTARIC 4 (1), RÖD 4, Kukics 2, Bánhidi 4, Mackovsek, FRIMMEL 2. Csere: Mikler R. 1 (kapus), Toto, Bodó 2, Kalaras, Garciandia 2, Jelinic 3, SMÁRASON 3, SZILÁGYI BENJÁMIN 6 (4). Edző: Michael Apelgren

Az eredmény alakulása. 4. perc: 3–2. 12. p.: 8–5. 19. p.: 10–8. 26. p.: 12–14. 34. p.: 17–20. 42. p.: 19–22. 49. p.: 24–26. 56. p.: 27–31. Kiállítások: 10, ill. 16 perc. Hétméteresek: 4/3, ill. 6/5

MESTERMÉRLEG

György László: – A végére azért kinyílt az olló, kiderült, hogy melyik csapat a jobb. Mi is dicséretet érdemlünk, mert rengeteg dolgot tudtunk gyakorolni a kiváló szegediek ellen.

Michael Apelgren: – A hazaiak bizonyították, hogy remek sportemberek. Végig meccsben maradtak, ezért mi sem lazíthatunk egy pillanatig sem.

CYEB-Budakalász–Csurgói KK 32–31 (17–14)

Budakalász, 100 néző. V: Bíró Á., Kiss O.

BUDAKALÁSZ: VÁCZI D. – Fórizs, PAPP B. 4, JUHÁSZ Á. 7 (1), Tyiskov 5, Juric-Grgic 4, KOVÁCS D. 6. Csere: TÓTH M. (kapus) – DÁVID M., Mihalin 1, VARGA M. 5, Tájok, Hajdu, Kőrösi. Edző: Csoknyai István

CSURGÓ: Füstös – Tufegdzics 3 (2), BRAJOVICS 6, VASVÁRI, Szeitl E., HERCEG 5, Bazsó 2. Csere: Holló (kapus) – PAPP T. 4, Zagar 5, Majstorovic 1, Weisinger, Kiss B. 1, Mazurek, Tóth P., Gábor M. 4. Edző: Vladan Matics

Az eredmény alakulása. 8.perc: 4–2. 19. p.: 11–8. 26. p.: 14–11. 36. p.: 20–16. 46. p.: 24–23. 50. p.: 26–26. 56. p.: 29–29. Kiállítások: 8, ill. 8 perc. Hétméteresek: 1/1, ill. 3/2

MESTERMÉRLEG

Csoknyai István: – Óriási küzdelem volt a pályán, de a végén nekünk volt szerencsénk. Kevesen vagyunk, sok problémával küzdünk, és az elmúlt mérkőzéseken többször is csak egy góllal maradtunk alul. Most azonban végre megvan az első hazai győzelmünk. A végjátékban majdnem kicsúszott a kezünkből a meccs, de egy fantasztikus kapusbravúrnak köszönhetően sikerült itthon tartanunk a két pontot.

Vladan Matic: – Végig futottunk az eredmény után, ami mindig nehéz helyzetbe hoz minket. Idegenben különösen nehéz nyerni, ha harminc gól felett kapunk. Az egész évad hektikus, és jellemző, hogy egy-egy gólon múlnak a mérkőzések. Ezúttal az ellenfél jobban koncentrált a végjátékban, és sajnos nálunk nem volt bravúros teljesítmény a kritikus pillanatokban.

FTC-Green Collect–NEKA 38–32 (19–14)

Elek Gyula Aréna, 300 néző. V: Fekete T., Hajdu

FTC: Győri K. – BUJDOSÓ 7 (6), ANCSIN G. 5, Lékai 2, DEBRECZENI 5, GYŐRI M. 5 (1), Kovacsics 3. Csere: Borbély Á. (kapus), Füzi 1, Ónodi-Jánoskúti 3, Karai 2, Juhász Á., Prainer 1, Tóth Á. 2, Csörgő 1, Mikita J. 1. Edző: Pásztor István

NEKA: Podoba – Szűcs Balázs 2, Kathi 2, Tóth L. 3, Zakor, MOLNÁR R. 11 (5), KOVÁCS T. 5. Csere: Mikler K. (kapus), Pintér, Bugyáki, Eklemovic 1, Csanálosi, Kanyó, Tárnoki 2, Bali, GAZSÓ 6. Edző: Sótonyi László

Az eredmény alakulása. 10. perc: 7–4. 13. p.: 10–5. 17. p.: 12–9. 27. p.: 17–11. 42. p.: 26–23. 49. p.: 31–29. 55. p.: 36–30. Kiállítások: 14, ill. 8 perc. Hétméteresek: 7/7, ill. 8/5

MESTERMÉRLEG

Pásztor István: – Tizenkilenc pontot szereztünk az ősszel, ami minden idők legjobb teljesítménye a csapatunktól, eddig tizenöt volt a maximum a bajnokság első felében. Kimondott célunk, hogy a harmadik helyért is versenybe szálljunk. Tavasszal védekezésben és agresszivitásban kell több, mert ezek hiányoznak ahhoz, hogy meglegyen a bronzérem.

Sótonyi László: – Sok dologban sikerült a csapatomnak előre lépnie, ha a támadójátékunkban nincs annyi ki nem kényszerített hibánk és a kapussal szemben elrontott ziccerünk, még közelebb kerülhettünk volna. Bízom benne, hogy tavasszal azokat a csapatokat, amelyek ellen van keresni valónk, legyőzzük.

Dabas KC–PLER-Budapest 27–32 (12–15)

Dabas, 700 néző. V: Bócz L., Wiedemann V.

DABAS: Pallag – Horvat 1, Fekete B. 5, Garajszki, Koller, ZDOLIK 5 (2), ÁG 5. Csere: Nagy T. (kapus), Gáspár V., BÁLINT B. 5, Dobrkovics 3, Kádár, Szöllősi Sz. 3, Katona, Tisza, Hunyadi. Edző: Tomori Győző

PLER: KRÁNITZ – KEMÉNY 5, Várszegi 1, Groff 1, Dénes J., Fekete Á. 2, SUNAJKO S. 10 (1). Csere: Borsos M. (kapus), Sztraka, Ocvirk 5, Kavin, Holdosi, F. SZUNAJKO 4, Szkokán 3, Malinovic 1, Farkas G. Edző: Lepsényi Sándor

Az eredmény alakulása. 8. perc: 3–3. 16. p.: 5–6. 28. p.: 10–13. 36. p.: 12–17. 45.p.: 16–23. 55. p.: 25–28. Kiállítások: 2, ill. 6 perc. Hétméteresek: 3/2, ill. 2/1

MESTERMÉRLEG

Tomori Győző: – Nagyon nehéz meccsre készültünk és azt is csináltunk belőle. Védekezésben az utóbbi időszak legrosszabb teljesítményét nyújtottuk és elöl sem tudtunk hatékonyak lenni.

Lepsényi Sándor: – Az idény egyik legfegyelmezettebb játékát nyújtottuk. Több helyzetben időben reagáltunk, úgymond négypontos mérkőzést nyertünk meg ezzel a mentalitással.

HE-DO B.Braun Gyöngyös–Eger-Eszterházy SzSE 37–28 (15–12)

Gyöngyös, 900 néző. V: Andorka M., Hucker

GYÖNGYÖS: TOMICS – LAKOSY 4, Markez 4, UBORNYÁK 3, JÓGA 5, POTISK 7, Edwards 2. Csere: Uszik (kapus), BODOR, Nagy Á., Schäffer 4 (2), Gyallai 4, Gráf 2, Gáspár Zs. 1, Kovács G. 1. Edző: Bíró Balázs

EGER: Ágoston Á. – Maracskó 4, Sarak 4, Tóvizi 1, Szöllősi O. 2, Jadegari 4, Bőti 1. Csere: Marczika (kapus), Czabula 3 (3), Lezák 2, Molnár-Nagy M., Márton I., Arszenics 1, Száva 4, Tóth K. 2. Edző: Tóth Edmond

Az eredmény alakulása. 6. perc: 3–2. 12. p.: 8–3. 18. p.: 11–5. 24. p.: 14–8. 36. p.: 20–16. 42. p.: 23–20. 48. p.: 28–23. 54. p.: 33–26. Kiállítások: 10, ill. 8 perc. Hétméteresek: 3/2, ill. 3/3

MESTERMÉRLEG

Bíró Balázs: – Korábban is eldönthettük volna a mérkőzést, de örülök, hogy a végére megnyugtató különbséget harcoltunk ki, és a szurkolóinkkal együtt ilyen remek hangulatban mehetünk a téli szünetre.

Tóth Edmond: – A Gyöngyös a játék minden elemében jobbnak bizonyult, de ami még ennél is fájóbb, hogy akaratban is fölénk nőtt. Kevesen voltunk, de ez nem lehet kifogás. Több lehetett volna ebben a meccsben.