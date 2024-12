A füredi csapategység meghozta az eredményét

TALÁN SENKI SEM VÁRTA, hogy ilyen jól fog teljesíteni a magyar férfi kézilabda-bajnokságban a Balatonfüred csapata, na, nem azért, mintha az elmúlt éveken ne szerepelt volna jól, de a nyáron edzőt cserélt, György László után a klubhoz ezer szállal kötődő Kis Ákos ült a kispadra, aki előbb játékosként, majd utánpótlásedzőként és az akadémia szakmai igazgatójaként dolgozott. A felnőttcsapat kerete is kicserélődött, olyan meghatározó játékosok távoztak, mint Bősz Dániel, Dénes János, Kemény László és Szűcs Bence, ehhez képest a gárda volt a magyar élvonal egyik legkiegyensúlyozottabb együttese az idény első részében, és a tabella hatodik helyéről várja a tavaszt.

„Az első feladatunk a távozók megfelelő pótlása volt, de a munkámnak van pedagógiai oldala is, hogy a csapatépítésnél a játékosok érezzék a szakmai stáb bizalmát, ami segít a közös cél elérésében – mondta Kis Ákos a Nemzeti Sportnak. – Az eredményesség mutatja, hogy jól haladunk, vannak a meccsen belüli kisebb hullámzások, de az idény során stabil volt a játékunk, egyedül az ETO elleni utolsó bajnoki miatt vagyok kicsit csalódott, nem jött össze semmi, amit terveztünk. De a többi csapat ellen olyan eredményt értünk el, ami alapján tavasszal mindenkivel szemben esélyünk lesz."

A legérzékenyebb terület a belső hármas védők megfelelő pótlása volt, a többi poszton volt egy-egy meghatározó játékos a keretben. Sikerült leigazolni az orosz beállót, Gyenisz Vasziljevet, aki azonban a hetedik fordulóban sérülést szenvedett, és csak nyáron lesz teljes értékű. A helyére érkezett a fiatal és tehetséges Fekete Gellért, akinek még meg kell szereznie a kellő fizikumot és rutint. Az újak közül Melnyicsuk Viktor is most tért vissza nehezen gyógyuló sérüléséből, és a klub igyekszik támaszkodni saját utánpótlás-nevelésére is.

„A csapategység meghozta az eredményt. A stábbal, Papp Bálint másodedzővel és Szathmári János kapusedzővel megbeszélünk mindent, egyszerű játékra törekszünk, nem akarunk semmit túlbonyolítani, mert össze kell csiszolódni. Sokkal nagyobb hangsúlyt fektetünk a gyors játékra, a sok cserére és a sebesség fenntartására, ugyanakkor tudom és érzem, hogy taktikailag jóval több van ebben a csapatban, bízom benne, hogy tavasszal ezen a téren is előrelépünk" – fogalmazott Kis Ákos.

A BKSE pontot szerzett Tatabányán és Csurgón, valamint egy góllal nyert a PLER és a Budakalász otthonában is, de egy félidőn keresztül remekül tartotta magát a Szeged és a Veszprém ellen, valamint az utolsó percekben pariban volt a Fradival. A szakember szerint a kiegyensúlyozottság egyik fő oka, hogy a csapat képes volt megújulni, előrelépni akár a meccsen belül is, mert vagy a kapusteljesítmény, vagy a védelem, vagy a támadás volt kiemelkedő.

„Meccsenként átlag harminc gólt lőttünk, és nagyjából ugyanannyit kaptunk, előbbivel elégedett vagyok, utóbbit viszont csökkenteni kell. Apróbb lépésekkel haladnunk, a ki nem kényszerített hibákat minimalizálnánk – tette hozzá a szakember. – Szeretnénk az első évemben a középmezőnyben maradni, ami reális, de egy sérülés vagy betegség mindent befolyásolhat, csak egy példa: az irányító Szmetán Máté középfülgyulladás miatt nem játszott a két legutóbbi fordulóban, a Csurgó és a Győr ellen, pedig ha ott van, az eredmény is kedvezőbben alakulhatott volna, főleg Csurgón, ahol ikszeltünk."

A Balatonfüredi KSE a tavaszt hazai pályán kezdi, február 8-án a PLER együttesét fogadja.