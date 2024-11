Per Johansson szerint még nem ért össze teljesen az ETO

– Az Odensétől elszenvedett súlyos vereséget követően nagyon elkeseredettnek tűnt, azóta azonban nagy különbségű győzelmeket arattak a bajnokságban, legutóbb tizenegy góllal nyertek a Rapid Bucuresti ellen a Bajnokok Ligájában, és fél távnál vezetik a B-csoportot. Van ok a boldogságra?

– Igen, az is vagyok, de az eredmény miatt lehetek is, nem? – kérdezett vissza nevetve Per Johansson, a BL-címvédő Győri Audi ETO KC svéd vezetőedzője. – A dán csapattól elszenvedett vereséget követően nem említettem, de nekünk kifejezetten jól jött, hogy a válogatott miatt szünet következett, ugyanis a játékosok mellett kicsit én is magamba tudtam nézni, átgondolni a történteket, és azt, hogy min kell változtatni.

– Milyen eredményt hozott az elemzés?

– A játékosok hatalmas motivációval érkeztek vissza Győrbe, nagyon nyitottak voltak a közös munkára. Az edzéseken láttam ennek jeleit, az Esztergom és az MTK elleni bajnoki győzelmek alkalmával, ahogy a Rapid ellen is, bár abban az esetben már más szintű mérkőzésről beszélünk. Nagyon fontos volt, hogy megmutassuk a szurkolóknak, tudunk így is játszani.

– Gondolom, önnek is sokat jelentett a siker.

– Persze, magabiztosságot ad. Az önbizalom ugyanis ingadozik a játékosokban – de az edzőben is. A legfontosabb az, hogy ragaszkodjunk a meglévő elképzeléseinkhez, illetve beszéljünk az olyan elemekről, amelyek nem működnek, de intenzív, befektetett munkával lehet rajtuk változtatni. Mi ugyanis mindig a védekezésből építkeztünk, ezt pedig meg is mutattuk a bukarestiek elleni találkozó alkalmával.

– Ha megnézzük az utóbbi két bajnoki győzelmet és azt, hogyan állnak a bajnokságban és a BL-ben, mondhatjuk, hogy elégedett azzal, ahogy csapata szerepel?

– Inkább visszamennék az időben, ugyanis kiemelkedően jól kezdtük az idényt szeptemberben, megvertük az Esbjerget és a Viperset hazai pályán, idegenben a Ludwigsburgot, majd októberben a Brestet is. De még mindig úgy látom, nem ért össze teljesen a keretünk.

– Miért?

– A tapasztalat megvan, de még nem töltöttünk el együtt elég időt. A magunk mögött hagyott időszak rámutat arra, hogy időbe telik, mire összeáll a csapat, az ETO pedig egy „véresen” kemény klub… Nem is beszélve arról, hogy ellenfeleink kifejezetten erősek. A Rapidot sem írnám le, még keresi a játékát, és akkor még itt az Odense, a Brest, az Esbjerg, a Vipers, a többiek pedig majdnem azon a szinten vannak, mint mi.