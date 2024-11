Kuczora Csenge: Ennek most még nincs itt az ideje

„Máshogy azért nem készültem, de tudtam, hogy különleges lesz itt játszani, befutni a pályára. Valóban az volt, köszönöm a közönségnek, nagyon jólesett a fogadtatás” – utalt arra Kuczora Csenge, hogy a meccs előtti bemutatásnál hatalmas tapsot kapott a váci szurkolóktól. Mint ismert, a válogatott balátlövő hat idény után a nyáron igazolt a német Thüringer HC-hoz, amely kettős győzelemmel búcsúztatta a Vácot az Európa-liga további küzdelmeitől.

Videónkban elárulja, mit mondtak neki a váci szurkolók a meccs után, s az is kiderül, minek nincs még most itt az ideje. Biztosan nem annak, hogy hétfőn csatlakozzon a magyar női kézilabda-válogatott Európa-bajnokságra készülő keretéhez, amelyben ott van a Vác 19 éves balátlövője, Csíkos Luca is. Róla is megkérdeztük a korábbi csapattársat.