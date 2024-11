Klujber megállíthatatlan volt, az FTC remek második félidei játékával győzött Bukarestben

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

7. FORDULÓ

A-CSOPORT

CSM BUCURESTI (román)–FTC-RAIL CARGO HUNGARIA 26–28 (16–15)

Bukarest, 4200 néző. V: Mata, López (spanyolok)

CSM: Moreschi – T. Jensen, Kobylinska 2, PINTEA 4, Jaukovics 1, OMOREGIE 8 (3), Friis 3. Csere: Hosu (kapus), GRIJSEELS 6 (3), Arntzen 2, Smits, Dindiligan. Edző: Helle Thomsen

FTC: GLAUSER – Malestein 1, KLUJBER 11 (2), LEKICS 4, Cvijics, O. Kanor, Márton G. 3. Csere: Janurik (kapus), Tomori, Bölk 2, Edwige, DMITRIJEVA 3, MASZLOVA 4, Simon P. Edző: Allan Heine

Az eredmény alakulása. 4. perc: 2–2. 7. p.: 4–2. 12. p.: 7–4. 19. p.: 10–10. 25. p.: 14–11. 37. p.: 18–18. 44. p.: 20–20. 50. p.: 20–23. 55. p.: 24–26. 59. p.: 24–27. Kiállítások: 12, ill. 8 perc. Hétméteresek: 8/6, ill. 2/2

MESTERMÉRLEG

Helle Thomsen: – A szünet után kettős emberhátrányból nem jöttünk ki jól, elveszítettük a korábbi kontrollt, nem tudtunk könnyű gólokat szerezni. Jól harcoltunk, csapatként küzdöttünk, de az apró hibák is sokba kerülnek egy ilyen erős csapat ellen, és a hajrában okosabb volt az FTC.

Allan Heine: – Technikailag és taktikailag is magas színvonalú mérkőzés volt, mindkét csapat jó játékot, nagy harci szellemet mutatott. Örülök a győzelemnek és annak is, ahogyan azt elértük, ilyen védekezéssel és kapusteljesítménnyel mindig könnyebb a dolgod. Nagyon várom, hogy néhány nap múlva újra összecsapjunk.

ÖSSZEFOGLALÓ

Román napokat tartanak a magyar női kézilabdás élcsapatok, hiszen az NB I-es és Magyar Kupa-címvédő Ferencváros és a Bajnokok Ligája-győztes Győr az elitligában találkozik az utolsó két idei csoportfordulóban a két bukaresti kirakategyüttessel, a CSM-mel, illetve a Rapiddal, míg a Debrecen a második számú kontinentális klubsorozatnak számító Európa-liga selejtezőjében került szembe a nagy múltú Valceával.

A ferencvárosiak vasárnap délután idegenben kezdték el a nyolc évvel ezelőtt BL-aranyérmes CSM elleni dupla kört. Az automatikusan negyeddöntőbe jutást érő első két hely megszerzésének szempontjából kulcsfontosságú találkozók vártak a zöld-fehérekre, ugyanis ha a maximális négy ponttal zárnák ezt a két rangadót, akkor a januári folytatás előtt jócskán leszakítanák a román riválist. A hazaiak nem nevezték az egészségügyi problémával küzdő legendát, Cristina Neagut, míg vendégrészről a kapus Böde-Bíró Blanka és az átlövő Szöllősi-Zácsik Szandra mellett az ujjsérüléssel bajlódó balszélső, Hársfalvi Júlia sem volt tagja az utazó keretnek.

Rengeteg kétperces kiállítást és hétméterest láthattak a nézők az első félidőben a szokatlanul hideg csarnokban (jó néhányan nagykabátban ücsörögtek a lelátókon), na, meg kiegyenlített, fordulatos és roppant küzdelmes csatát. Szélről nagyon nem ment a Fradinak, ellenben jobbátlövőben Klujber Katrin (az első négy magyar gólt kivétel nélkül ő szerezte) és az orosz Valerija Maszlova is kitett magáért. A kiváló formában lövöldöző Klujber külön gólpárbajt vívott a hazaiak szintén nagy napot kifogó szlovén irányítójával, Elizabeth Omoregie-vel. A szívósan harcoló Fradi többször is vissza tudott kapaszkodni többgólos hátrányból, nem engedte elhúzni riválisát, de menet közben sokszor az volt az ember érzése, hogy kicsivel pontosabb és higgadtabb támadójátékkal jóval könnyebbé is tehette volna a saját dolgát (16–15).

A szünet után is folytatódott a fogcsikorgató küzdelem, a francia Laura Glauser tartotta jó formáját, az ő megbízható teljesítményének is köszönhetően a vendégek kétszer is támadhattak a vezetésért, de nem tudtak élni a kínálkozó esélyekkel, az utolsó húsz percre így 18–18-as döntetlennel fordulhattak a felek. Nem sokkal később viszont már nem volt kérdés, Márton Gréta nagyszerű balszélsőgóljával átvette az előnyt a magyar bajnok.

A záró negyedórát kettős emberelőnyben kezdhette el az egyre hatékonyabban és masszívabban védekező FTC, Márton gyorsan meg is villant újra, majd a szerb karmester, Andrea Lekics és Klujber is bombagólt szerzett, így először vezetett hárommal a dán Allan Heine együttese. Ettől függetlenül látszott, hogy pokolian nehéz hajrá vár a zöld-fehérekre, hogy megszerezzék a két pontot.

Klujber azonban változatlanul klasszisteljesítményt nyújtott (őszintén reméljük, hogy a két és fél hét múlva rajtoló Európa-bajnokság debreceni meccsein is ezt láthatjuk tőle) – az 54. percben újabb, immár tizedik találatával 26–23 volt az FTC-nek, amire a lelátón helyet foglaló Neagu is csak gondterhelten vakarta meg a fejét. A végén is csalódott lehetett a helyi klasszis: a vendégeknél a második játékrészben megvolt az a kis plusz (főleg védekezésben), ami az elsőben hiányzott, így a roppant értékes pontokkal gazdagodó Fradi története során először győzte le idegenben a CSM Bucuresti-et. 26–28