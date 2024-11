Klujber Katrin: Tűzben égett az egész csapat

„Tudtuk, hogy vannak hiányzói a CSM-nek, Cristina Neagu sem játszhatott, így változtatnunk kellett a védekezésünkön. Többen is jó egyéni teljesítményt nyújtottak, a védekezés mögött Laura Glauser kiválóan védett, támadásban pedig jóval könnyebb a dolgunk, amikor Klujber Katrin így teljesít. Nehéz helyzetekből is képes gólt szerezni, ezt bizonyította most is. Boldog vagyok, de már a következő meccs jár a fejemben, hiszen az MTK elleni szerdai bajnoki után újra a CSM következik. Régóta ismerem Helle Thomsent, tudom, okos edző, biztosan kitalál valamit, szóval még jobban fel kell készülnünk a vasárnapi újabb csatára.”