Fodor Csenge: Jólesett a lelkeknek ez a győzelem

Sokkal szebb arcát mutatta szombaton a Rapid ellen a győri kézilabdacsapat, mint amit három héttel korábban az Odense ellen láthatott az Audi Aréna közönsége. A dánok elleni hétgólos vereség óta sok víz lefolyt a Dunán, a válogatott szünet után az együttes előbb az addig veretlen esztergomiakat győzte le, majd a sereghajtó MTK is pont nélkül távozott a tíz éve átadott létesítményből. A bukarestiek ellen már az első perctől érvényesült az ETO akarata, végig fölényben játszott a címvédő, és bár voltak olyan periódusai a mérkőzésnek, amikor közelebb tudott zárkózni a Korsós Dorinával felálló román csapat, Hatadou Sako bravúrjainak és a hatékonyabban értékesített helyzeteknek köszönhetően a hajrában már tízig számolhatott a közönség, a vége 31–20 lett.

„Nagyon jólesett a lelkeknek ez a fölényes győzelem – mondta a Nemzeti Sportnak Fodor Csenge, a győriek balszélsője. – Mentálisan és fizikailag is rengeteget dolgoztunk azon, hogy kijöjjünk a gödörből, úgy érzem, jó irányba indultunk el, bár ez még csupán az első lépcsőfok volt.” A találkozón öt gólt szerző játékos kifejtette, hogy az elmúlt időszakban az alapokig mentek vissza, azokban keresték a hibákat. „Legfőképpen a kommunikációt, a védekezést és az egyéni fellépést emelném ki, illetve nagyon hiányzott a játékunkból a gyors lerohanás, ami az egyik legfőbb erényünk.”

„Örültem, hogy hasznosan tudtam játszani, remélem, így folytatom a továbbiakban és tudom segíteni a csapatot” – tette hozzá Fodor

Csapattársa, Kristine Breistöl a bennük lévő bizonyítási vágyról beszélt: „Meg akartuk mutatni a szurkolóknak, hogy sokkal jobban is tudunk játszani hazai pályán, de azzal is tisztában voltunk, hogy a Rapid a sérültek ellenére is kemény ellenfél. Jó volt a védelmünk, Sako jól teljesített a kapuban, támadásban többféle variációt is ki tudtunk próbálni, szóval igazi nagybetűs csapatteljesítményt láthatott a közönség.”

A bajnokságban egyedüliként hibátlan győriek kedden az újonc, nyolc fordulót követően a 4. helyen álló szombathelyieket fogadják, vasárnap pedig a Rapid vendégei lesznek Bukarestben.

Csalódott vagyok, hiszen sok gólt kaptunk lerohanásból. A mérkőzés egy-két pontján éreztem, hogy vissza tudunk jönni, csak aztán hibákat vétettünk, amiket egyből kihasználtak a győriek. Az a célunk, hogy továbbjussunk a csoportkörből, amire van lehetőségünk. Vasárnap hozzánk jön az ETO, arra a mérkőzésre szeretnénk alaposabban felkészülni, és megmutatni, hogy tudunk ennél jobban is játszani.

KORSÓS Dorina

A Rapid balszélsője vélemény

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

7. FORDULÓ, B-CSOPORT

GYŐRI AUDI ETO KC–RAPID BUCURESTI (romániai) 31–20 (16–11)

Győr, 4682 néző. Vezette: Duplij, Opedrina (ukránok)

GYŐR: SAKO – Győri-Lukács 1, HOUSHEER 6 (3), Nze-Minko 2, Brattset Dale 1, De Paula 3, FODOR CS. 5. Csere: Breistöl 3, Blohm 1, RJU UN HI 4, Hovden 1, Van Wetering 4. Edző: Per Johanson

BUCURESTI: Sandru – López Herrero 2, Janjusevics 4 (1), DA CRUZ KASSOMA 5, González Ortega, STOICA 4, Korsós 2. Csere: Fernández Fraga 1, Gorskova 1, Rajcsevics 1, Ostase, Kouyaté, Hernández Serrador. Edző: David Ginesta Montes

Az eredmény alakulása. 6. perc: 4–1. 11. p.: 6–2. 16. p.: 8–5. 20. p.: 11–7. 26. p.: 14–9. 35. p.: 17–14. 38. p.: 20–14. 46. p.: 23–17. 50. p.: 24–19. 57. p.: 30–20

Kiállítások: 8, ill. 6 perc

Hétméteresek: 3/3, ill. 3/1

MESTERMÉRLEG

Per Johanson: – Fontos volt számunkra a találkozó, mert a válogatott szünete miatt lehetőségünk volt javítani a játékunkon. A Rapid ellen nem könnyű játszani, az edző olykor megéli a poklot és a mennyországot is, ezúttal az utóbbit kaptam, mert amint arra lehetőség volt, a csapat lezárta a mérkőzést.

David Ginesta Montes: – Az ETO kegyetlenül kihasználta a mieink védekezési hibáit. Sok mindenen próbáltunk változtatni a játék közben, de eredménytelenül, mentségünk, hogy sok a sérültünk, s ez nehezíti a helyzetünket. Hatvan percig küzdöttünk, de a címvédő ellen ez nagyon kevésnek bizonyult.