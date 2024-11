Csíkos Lucának gyerekkori álma vált valóra a válogatott meghívóval

A válogatottban újonc Csíkos Luca a Nemzeti Sportrádióban Kreisz Bálintnak kezdésként arról beszélt, miképpen élte meg, hogy készülhet a hazai rendezésű Európa-bajnokságra.

„Korábban már telefonon keresett »Vova« (Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány közkeletű beceneve – a szerk.) és mondta, ne lepődjek meg azon, hogy a 35 fős keretben benne leszek, mert úgy döntöttek, hogy engem is beválogatnak. Viszont az, hogy a 19 játékos között is ott lehetek, mérhetetlenül nagy meglepetés volt számomra. Utána még napokig nehéz volt feldolgozni is ezt. Minden gyerek erről álmodik, hogy majd a saját sportágában bekerülhessen a válogatottba. Nagyon nagy örömmel tölt el és büszke vagyok, de nyilván most rengeteget kell dolgoznom, úgyhogy várom a folytatást” – mondta az Eb-keret egyetlen váci játékosa, aki a továbbiakban beszélt arról is, mennyire ismeri a keret többi tagját, hogyan értékeli az idei évét, és hogy hova teszi karrierjében a mostani válogatott meghívót.

A teljes beszélgetés ide kattintva hallgatható.