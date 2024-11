„Amikor megtudtam a rossz hírt, akkor megdőltem én is” – Tóth Tímea a betegségéről

Tóth Tímea először 12 napos korában kisfiát veszítette el, majd melldaganatot diagnosztizáltak nála. Hihetetlen élni akarással, bátorsággal vetette bele magát az élet-halál harcba, s végül győzött. A melleltávolító műtét és az első kemó között még arra is gondja volt, hogy petesejteket vegyenek le tőle. Idén tavasszal megtörtént a csoda: egészséges kislánya született, aki felvételünk időpontjában már hét hónapos.

Timi küzdelmében férje mindenben ott volt mellette, még a pszichológiai kezelésekre is elkísérte. Nógrádi Csilla pszichológus, sok fontos információt elmond test és lélek kapcsolatáról, immunrendszerünk rejtelmeiről, Timi kezeléséről. Gyógyulása óta Tóth Tímea ma már a Sport Tv kézilabda-szakkommentátora, rengeteg, főleg női követője nemcsak műsorvezetését, hanem sorstársainak adott praktikus tanácsait is nagy figyelemmel kíséri, megfogadja. Úgy is mondhatnánk, hogy sportszakértői szerepe mellett, sokak megnyugtatását, tájékozódását szolgálva, s immár a rák témájában is tapasztalati szakértő lett.