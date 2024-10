Nem vagyunk gépek, nekünk is vannak határaink – Ligetvári a Veszprém szenvedős BL-sikere után

Ligetvári Patriknak felvetettük, hogy szorosabb lett a meccs vége, mint azt előzetesen vártuk volna.

„Igen, a végén szorosabb lett a vártnál. Igazából végig vezettünk, nem is egy-két góllal, utána visszajött az ellenfél. Tényleg a végét nehézkesnek láttam, de annak nagyon örülök, hogy csapatként minden egyes játékos küzdött minden egyes labdáért, akkor is, ha valaki hibázott. Meg tudta mutatni ez a csapat, hogy mennyire akar nyerni.”

Videónkban beszélgetünk arról, miért volt annyira vontatott az első félidő, de el-Dera sérülése is szóba kerül. Válaszol arra, hogy fáradtabbak-e a szokásosnál a (megnyert) klubvilágbajnoksággal a hátuk mögött. Mesél arról is, milyen a közös munka Xavi Pascual vezetőedzővel, és azt is megtudjuk, mennyire büszke arra, hogy az NB I-es meccseken ő a csapat kapitánya.

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

5. FORDULÓ

A-CSOPORT

Veszprém HC–Fredericia HK (dán) 34–32 (16–12)

Veszprém, 4496 néző. V: Merz, Kuttler (németek).

VESZPRÉM: M. JENSEN – Sandell 3, REMILI 9, CINDRIC 3, Fabregas 1, el-Dera, Elísson 4. Csere: CORRALES (kapus), Grahovac, Koszorotov 5, Vajlupau 3, Pesmalbek, Casado 1, DESCAT 5 (4). Edző: Xavier Pascual

FREDERICIA: FRIES – Andersen 4 (3), Olafsson, Balstad, Pevnov 3, Taboada 5, BISGAARD 7. Csere: FRANDSEN (kapus), ANDERSSON MOBERG 4, Mossestad 2, Martinusen 4, Nielsen, Kjeldgaard 3, Vidarsson. Edző: Gudmundur Gudmundsson

Az eredmény alakulása. 5. perc: 2–2. 8. p.: 2–4. 17. p.: 8–7. 28. p.: 15–11. 38. p.: 23–17. 41. p.: 26–20. 45. p.: 27–24. 51. p.: 29–28. 56. p.: 33–30. Kiállítások: 2, ill. 10 perc. Hétméteresek: 4/2, ill. 3/3

MESTERMÉRLEG

Xavier Pascual: – Nagyon nehéz mérkőzésen vagyunk túl, szörnyű érzés elveszíteni egy játékost. Tudjuk, a sportban ez benne van, mégis rossz ilyesmit átélni. Büszke vagyok a csapatra, amely el-Dera sérülése ellenére nagyszerűen küzdött. Sok hibánk volt, de végigharcoltuk a hatvan percet, azonban sajnos egy fontos társunkat vesztettük el, valószínűleg az egész idényre.

Gudmundur Gudmundsson: – Nagyon büszke vagyok a csapatomra, nagyszerűen teljesítettünk. Remekül védekeztünk, jó volt a kapusteljesítményünk, amiből igyekeztünk gyors gólokat szerezni. Nemcsak taktikailag, hanem küzdeni tudásban is helytálltunk, nagyon közel voltunk a pontszerzéshez ebben a fantasztikus hangulatú arénában.