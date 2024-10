A Szeged nagy lépést tehet a BL-továbbjutás felé

Papíron a legkönnyebb meccs vár a szegedi együttesre a férfi kézi BL-ben, de még az utolsó helyen álló Kolstad ellen sem lehet biztosra menni ebben a nehéz csoportban. A magyar csapatnak jól indult az évad, a Magdeburg és a Nantes elleni hazai siker után Zágrábban is sikerült győznie. Az előző idény döntőseivel szemben is csak egy-egy góllal maradt alul, Barcelonában és Aalborgban sem szégyen kikapni a lehető legkisebb különbséggel.

Ha pedig azt nézzük, hogy a dánok otthonában Sebastian Frimmelnek lehetősége volt időn túli hétméteressel döntetlenre menteni a találkozót, a helyzet még biztatóbb a csütörtöki feladat előtt. Ám a balszélső kihagyott büntetője, majd a bajnokságban a Csurgó otthonában elszenvedett váratlan vereség azért megmutatta, hogy Michael Apelgren vezetőedzőnek még bőven van mit javítania a Szeged játékán.

A Szeged a rosszul sikerült múlt heti mérkőzések ellenére is jól néz ki, a svéd szakember kezdi megtalálni minden játékosa helyét a skandináv és spanyol stílusjegyeket ötvöző játékrendszerben. Az egyik legnagyobb sztár, Janus Smárason nem volt ott a két idegenbeli meccsen, mert felesége mindenórás terhes volt.

Éppen ezért az irányítói feladatokat Lazar Kukicsnak egyedül kellett ellátnia, a szerb összességében jól pótolta poszttársát. Az újak közül a jobbátlövő Magnus Röd a nyáron épp a Kolstadtól érkezett a Tisza partjára, és ő is egyre dominánsabb teljesítményt nyújt. Ez igaz Bodó Richárdra is, akinek az előző években voltak hullámvölgyei, de most ősszel a lövőformája ismét a legszebb időszakait idézi – elég csak a Nantes ellen a dudaszó pillanatában dobott győztes bombájára gondolni. A magyarok közül Mikler Roland negyvenévesen is elképesztő formában véd, és Bánhidi Bence is egyre mozgékonyabb az ellenfelek védőfalában.

Az elmúlt években nagyra törő célokat megfogalmazó norvég bajnok projektje lehet, hogy elérte a maximumot. Sander Sagosen tavaly nyáron a világ egyik legnagyobb szupersztárjaként, ereje teljében igazolt haza, de azóta a 29 esztendős játékos pályafutása is mintha megrekedt volna. Ha ez nem lenne elég, mostanában sérülésekkel is bajlódik, ami szintén nem könnyíti meg visszajutását a csúcsra.

Tavasszal felröppent néhány pletyka, hogy a balátlövő rövid időn belül Szegeden folytathatja, azonban egyelőre erről semmilyen hivatalos megerősítés sem érkezett a klubtól. Reméljük, hogy nem most fog feltámadni hamvaiból, hanem csak néhány hét múlva…

A Kolstad kapusa, Torbjörn Bergerud mindig képes extra teljesítményre, fontos hogy ne „tegyék naggyá” a szegediek az első percekben, és akkor könnyebb este várhat rájuk. Rohanós meccsnek nézünk elébe, ami a gyorsan induló szélsők, Mario Sostaric, illetve Sigvaldi Gudjónsson szerepét felértékelheti.

A Veszprém férfi kézilabdacsapatának csütörtöki ellenfele, az északmacedón Eurofarm Peliszter a BL-csoportkör első öt fordulójában négyszer kikapott, ugyanakkor épp a Sportinggal játszott döntetlent hazai pályán, amely előtte kilenc góllal győzte le a Veszprémet. A magyar bajnok keretéből térdsérülés miatt kiesett Jehja el-Dera, jött helyette Aron Pálmarsson, de Xavi Pascual így sem készülhet komplett csapattal. A két gárda eddig sosem találkozott egymással a Bajnokok Ligájában, csak a SEHA-ligában, amelyben mindhárom alkalommal az Építők nyert. Eddig a Veszprém szerezte a legtöbb gólt a mostani BL-sorozatban (173), és francia jobbátlövője, Nedim Remili vezeti a góllövőistát 40 találattal. Először Peliszter–Veszprém a BL-ben

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

6. FORDULÓ

A-CSOPORT

18.45: Füchse Berlin (német)–PSG (francia)

20.45: Eurofarm Peliszter (északmacedón)–Veszprém HC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

B-CSOPORT

18.45: OTP Bank-Pick Szeged–Kolstad HB (norvég) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

20.45: Barca (spanyol)–Magdeburg (német)

AZ A-CSOPORT ÁLLÁSA 1. Sporting 6 4 1 1 198–168 +30 9 2. VESZPRÉM 5 4 – 1 173–154 +19 8 3. Dinamo Bucuresti 6 4 – 2 188–179 +9 8 4. PSG 5 4 – 1 156–155 +1 8 5. Füchse Berlin 5 3 – 2 157–145 +12 6 6. Plock 6 1 – 5 153–157 –4 2 7. Fredericia 6 1 – 5 169–209 –40 2 8. Peliszter 5 – 1 4 118–145 –27 1

A B-CSOPORT ÁLLÁSA 1. Barca 5 5 – – 164–144 +20 10 2. Nantes 6 4 – 2 194–175 +19 8 3. Aalborg 6 3 1 2 185–186 –1 7 4. SZEGED 5 3 – 2 157–151 +6 6 5. Kielce 6 3 – 3 166–171 –5 6 6. Magdeburg 5 1 1 3 149–148 +1 3 7. Zagreb 6 1 – 5 167–180 –13 2 8. Kolstad 5 1 – 4 143–170 –27 2