Férfi kézilabda NB I: lezárult a jogi vita, megoldódott Sztraka Dániel ügye – hivatalos

A PLER hivatalos honlapján közzétett közleményből kiderült: a NEKA elengedi Sztrakát Tatabányára, és hozzájárul ahhoz, hogy a játékos fejlődése érdekében a PLER-ben töltse az idényt. Amennyiben sérülések miatt a fiatal irányítóra szüksége lenne a Tatabányának a jelenleg futó idényben, akkor visszarendelhetik őt.

A PLER és a NEKA között már korábban is jó kapcsolat volt, például Balatonboglárról érkezett Pestszentlőrincre Simotics Mátyás és Takács Ákos is, akiknek komoly szerepük volt az NB I-be való feljutás és az első osztályban való bennmaradás kiharcolásában – ezt emelte ki Börcsök Csaba szakosztályvezető is.

„Köszönöm Kersch Ferencnek és Mocsai Tamásnak, hogy korrektül sikerült megoldanunk Dani ügyét. A jövőben a két klub hosszú távon együttműködik, ami azért fontos, hogy még több fiatal magyar játékost tudjunk neveli az első osztálynak. Köszönöm továbbá a MOL Tatabánya vezetőjének, Marosi Lászlónak is, hogy végig az ügy megoldásán dolgozott. Bízunk a gyors ügyintézésben, hogy Dani már szombaton, a Budakalász ellen pályára tudjon lépni” – mondta a PLER honlapjának Börcsök Csaba.

A NEKA is örömmel fogadta a fejleményeket: „A tárgyalások során nyitottak voltunk és hosszú távú megoldásban gondolkoztunk, maximálisan a játékos érdekeit tartottuk szem előtt. Úgy gondolom, mindkét klub számára kedvező döntés született. A hazai kézilabdasport csak profitálhat abból, ha tehetséges magyar fiatalok minél több játékidőt töltenek a pályán és az NB I-es bajnokságban szereznek mérkőzésrutint” – fogalmazott dr. Kersch Ferenc, a NEKA sportigazgatója.