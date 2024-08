Ancsin Gábor: Nagyon szimpatikus, amit a Fradi képvisel

– Sikerült kipihennie magát az olimpia óta?

– Igen, most már rendben vagyok, köszönöm. Miután hazajöttünk Párizsból, azt a hetet megkaptuk pihenőnek a Fraditól, de azután utaztunk is Balatonboglárra, ahol a csapat többi játékosa már javában készült az idényre. Kemény volt a felkészülés, a mozgalmas nyárhoz ez is hozzátett – mondta Ancsin Gábor a Nemzeti Sportnak.

– Félig üres vagy félig tele a pohara a párizsi szerepléssel kapcsolatban? Min múlt a továbbjutás?

– Hiányérzetünk van amiatt, hogy nem jutottunk be a negyeddöntőbe, nem azért dolgoztunk annyit az elmúlt években, hogy már a csoportkörben elbúcsúzzunk. Ugyanakkor ott az érem másik oldala, hogy mégiscsak életem első olimpiáján képviselhettem a hazámat. Hatalmas büszkeség volt ott lenni, egy gyerekkori álom megvalósulása. Amit nagyon bánok, az rögtön az Egyiptom elleni első félidőben megesett tízperces rövidzárlat, ilyen szintű ellenféllel szemben ez megengedhetetlen. A következő meccseken szerencsénk sem volt, de aki látta ezeket a találkozókat, annak nem lehet kérdés, hogy szívünket-lelkünket kitettük a pályára.

– Mennyire lesz más a szerepköre régi-új csapatában, a Ferencvárosban ahhoz képest, mint amit a magyar válogatottban megszokhattunk?

– Ahogyan a nemzeti csapatban, a Ferencvárosban is egy tehetséges fiatallal osztozom a játékperceken. Ilic Zoranhoz hasonlóan Ónodi-Jánoskúti Máténak is minden adottsága megvan ahhoz, hogy a jövőben hosszú ideig magyar válogatott legyen és sok örömet szerezzen a szurkolóknak. Nagyon örülök neki, hogy a vállműtétje után százszázalékosan kezdheti az idényt. Bízom benne, hogy innentől elkerülik őt a sérülések.

– Miért a zöld-fehérekre esett a választása? Milyenek az első benyomásai? Erősebb csapatba igazolt, mint amilyen a Tatabánya volt?

– Nagyon szimpatikus az a hozzáállás, hogy magyar játékosokban gondolkodnak. A fiatal, fejlődőképes kézilabdázók velünk, rutinosabbakkal kiegészülve nagyon jó egyveleget alkothatnak. Még csak három hete edzem a fiúkkal, de már most látszik, hogy a csapatkohézió kiemelkedően jó. Tatabányán nagy mozgás volt a nyáron, jó játékosokat igazoltak. Tavaly a 3–8. helyen kiegyenlített volt a bajnokság, sokan szereztek meglepetést. Ez most sem lesz másképp, mert a Csurgó és a Balatonfüred is jól erősített, és bekerült a képbe a Győr is.

– Milyen érzés volt visszatérni a 2018–2019-es évad után a Népligetbe? Mennyiben más kézilabdázó az öt évvel idősebb Ancsin Gábor?

– Jó érzés volt visszatérni, a srácok többségével már játszottam együtt, szóval a beilleszkedéssel tényleg nem volt probléma. Az elmúlt években nagy adag rutin rakódott rám, kiegyensúlyozottabb játékot tudok nyújtani támadásban és védekezésben is.

– Rögtön „belehúztak” a Fradival, a dán Silkeborg talán a lehető legnehezebb rivális, amelyik az Európa-liga selejtezőjében szembejöhetett. Milyen tényezőkön múlhat a csoportkörbe jutás?

– Valóban erős csapatról beszélünk, papíron nem mi vagyunk az esélyesek. A szerencsére is szükségünk lesz, és az olyan ki nem kényszerített hibák számát, mint a labdaeladások, a minimumra kell csökkentenünk, mert a dánok azt kegyetlenül kihasználják. Mindent megteszünk a továbbjutásért.