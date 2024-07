Pascual játékost is hoz magával Bukarestből Veszprémbe – hivatalos

A Veszprém férfi kézilabdacsapata a honlapján jelentette be, hogy leigazolta Luka Cindricet.

A horvát válogatott játékos a HRK Karlovac együttesében kezdte pályafutását, első idényében rögtön 33 mérkőzésen 243 gólig jutott. Nem sokkal később váltott és az RK Metalurg Szkopjéhez igazolt, ahol bemutatkozhatott a Bajnokok Ligájában. Innen 2015-ben az RK Vardar Szkopjéhez szerződött. Az itt eltöltött három év alatt három bajnoki címet és három kupát nyert. Emellett kétszer nyert SEHA-ligát, 2017-ben pedig a BL-trófeát is a magasba emelhette, az EHF őt választotta az idény játékosának.

Szkopje után a Kielcéhez igazolt, ahol szintén bajnokságot és kupát nyert, majd ismét váltott, ezúttal Barcelonába. Spanyolországban 2019 és 2023 között négyszer nyert spanyol bajnokságot és kupát is, 2021-ben pedig ismét megnyerte a BL-t és bekerült az EHF év csapatába is, a következő évben a címvédés is összejött a Bajnokok Ligájában.

Legutóbbi állomása a Dinamo Bucaresti volt, ahol szintén bajnokságot és kupát nyert. Xavi Pascual tehát játékost is hoz magával Romániából. Cindric a horvát válogatottban 2014-ben mutatkozott be, legnagyobb eredményei a 2016-es bronzérem, illetve a 2020-as ezüstérem az Európa-bajnokságon.

„Luka Cindric egy klasszis és tapasztalt kézilabdázó irányító poszton, amit több alkalommal bizonyított már a Bajnokok Ligájában is. Miután megegyeztünk a Xavi Pascuallal egyértelművé vált, hogy az ő játékfilozófiájának megvalósításához szükségünk lesz még egy, a belső posztokon bevethető játékosra. Ezért a vezetőedző és a sportigazgató közös szakmai koncepciójához igazodva a vezetőség úgy döntött, hogy szerződteti a horvát karmestert. Tisztában voltunk vele, hogy Lukának voltak sérülései az elmúlt időben, ezért a leigazolása előtt egy mindenre kiterjedő, alapos orvosi vizsgálaton vett részt, ahol az orvosok mindent rendben találtak. Biztosak vagyunk benne, hogy nagy segítség és megfelelő erősítés lesz Luka Cindric, akinek érkezésével már majdnem teljes a 2024–25-ös játékoskeret” – nyilatkozta az átigazolás kapcsán Bartha Csaba, a Veszprém vezérigazgatója.

A Veszprém június végén jelentette be egy másik horvát játékos, Nikola Grahovac érkezését. A magyar klubtól távozik a beálló Andreas Nilsson (Önnereds HK), az irányító Kentin Mahé (VfL Gummersbach) és a jobbátlövő Jahja Omar (PSG).