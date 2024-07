Nagyot alkotnának Párizsban a férfi kézilabdázóink

„Készen állunk, hogy megpróbáljunk valami nagyot alkotni az olimpián – jelentette ki Chema Rodríguez, a magyar válogatott szövetségi kapitánya a Nemzeti Sportnak. – A csapat és én is boldog vagyok, az első két hétben a fizikai felkészülésen lesz a hangsúly, utána jöhet a taktika.”

Ami az elvárásokat illeti, az edző mindig szereti magasra tenni a lécet: „Az álmom az aranyérem lenne, ahányszor elindulsz egy versenyen meg kell próbálni elsőnek lenni, de ez nehéz, mert ez lesz a történelem legerősebb olimpiája a kézilabda szempontjából, több az európai csapat és a kontinensen kívüli ellenfelek közül az egyiptomiak is nagy erőt képviselnek.”

Nagy László, a válogatott csapatvezetője: – Néztem a szenvedő arcokat a múlt héten, amikor a teszteket futották a játékosok, de megcsinálták lelkiismeretesen, ahogy ezt illik és kell, utána jöhet a felkészülés jobb és élvezhetőbb része. Ami az olimpiát illeti, azt kívánom, éljünk át olyan élményeket, mint 2012-ben, mert az azt jelentené, hogy továbbjutunk a csoportból és éremért küzdhetünk. A mezőny kifejezetten sűrű, bitangerős a csoportunk, az első két ellenfél, Egyiptom és Argentína legyőzése elengedhetetlen a továbblépéshez és a három nagy, Norvégia, Dánia és Franciaország közül is jó lenne egy bravúrt hozni. VÉLEMÉNY

A válogatott pont az afrikai együttes ellen kezd Párizsban. Az ötkarikás játékokra tizenkét év után visszatérő együttes rutinos irányítója, Lékai Máté elmondta, már nagyon várja a rajtot, az alapozás nem a legkellemesebb része a kézilabdának, de elengedhetetlen ahhoz, hogy megfelelő állapotban utazhassanak. „Felsejlik bennem, mennyire jó érzés olimpián szerepelni, egész más, mint egy Európa-bajnokság vagy világbajnokság, de szerintem a legtöbb sportolónak ez a csúcs – mondta lapunknak a 36 éves játékos. – Adjunk ki magunkból mindent és meglátjuk, mire elég, nyilván szeretne mindenki továbbjutni a csoportból, aranyérmet nyerni, de a világ legjobbjaival fogunk játszani, az a lényeg, hogy emelt fővel jöhessünk le a pályáról. Az pedig nem lesz sikeres sportoló, aki nem bírja a nyomást” – summázta a célokat az FTC kézilabdázója.

A sikeres kvalifikációban elévülhetetlen érdemeket szerző Imre Bence a jövő generációját testesíti meg. „Egyelőre nincs bennem izgalom az ötkarikás játékokkal kapcsolatban, örülök, hogy itt lehetek a felkészülésen – árulta el kérdésünkre a szélső. – Napról napra próbálok gondolkodni, egyelőre arra koncentrálok, hogy elkerüljem a sérüléseket és megtanuljam a szükséges taktikai elemeket. Szeretnék úgy kimenni, hogy jussunk tovább a csoportból, az első meccs meghatározza a sorsunkat.”

A 21 éves játékos életében fordulópont lesz a 2024-es nyár, ugyanis a következő szezont a THW Kiel színeiben kezdi meg. „Nem a csak a sportban, hanem a magánéletemben is váltás jön, többekkel is felvettem a kapcsolatot a klub részéről, tudtam beszélni a Filip Jichával is (a klub vezetőedzője – a szerk).” Imre szerint ugyanakkor otthon egyelőre nem az olimpia a téma, egyrészt nem is igényli, másrészt húga volt a középpontban, Imre Szofi a juniorválogatott színeiben ezüstérmes lett a világbajnokságon, akire nagyon büszkék. Imre Géza és Kökény Beatrix bizonyára a fiára is az lesz, pláne, ha megvalósul a kitűzött cél.

Július 13., Győr

17.00: Magyarország–Szlovénia

Július 19., Stuttgart

17.15: Magyarország–Németország

Július 20., Stuttgart

15.00: Magyarország–Japán A MAGYAR VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEI

Csoportmérkőzések, Párizs

Július 27.

11.00: Magyarország–Egyiptom

Július 29.

21.00: Magyarország–Argentína

Július 31.

9.00: Magyarország–Norvégia

Augusztus 2.

9.00: Magyarország–Dánia

Augusztus 4.

16.00: Magyarország–Franciaország

Helyosztók, Lille

Augusztus 7.: negyeddöntő

Augusztus 9.: elődöntő

Augusztus 11.: a 3. helyért, döntő A PÁRIZSI PROGRAM