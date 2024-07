Fazekas Gergő: Még azt számoljuk, hogy minden napot éljünk túl, olyan kemények

„Nem azt számoljuk vissza, hogy mikor megyünk az olimpiára, hanem egyelőre azt, hogy minden napot éljünk túl, olyna kemények. De viccet félretéve, nagyon izgatott már a csapat, készülünk az Egyiptom elleni meccsre, és hogy elkezdődjön az olimpia” – válaszolta Fazekas Gergő arra a felvetésre, hogy már csak 14 nap vissza az első párizsi meccsükig.

Videónkban Fazekas mellett Ilic Zoran is megszólal, a szlovénok elleni mérkőzés mellett az utolsó percekben történt csetepatéról is szó esik. Emellett arról is beszélnek, gondolták volna egy éve, amikor az U20-as válogatottal vb-ezüstöt nyertek, hogy abból a csapatból négyen is utazhatnak Párizsba. Továbbá, szó esik arról is, hogy nem unják-e még egymás társaságát a játékosok.