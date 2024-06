Női kézilabda NB I: elkerülnék a felemás szereplést a Vasasnál

Hat győzelemmel, két döntetlennel és 18 vereséggel a 11. helyen zárva őrizte meg élvonalbeli tagságát az újonc Vasas női kézilabdacsapata. A fővárosiak fele­másan szerepeltek a legutóbbi idényben, hiszen tavaly szeptember és december vége között négy siker mellett két döntetlent értek el, azaz pontjaik zömét az őszi szezonban szerezték meg, miközben tavasszal mindössze négy pontot tudtak begyűjteni.

„Nagyon szépen indult a legutóbbi idény, és roppant nehezen fejeződött be – tekintett vissza a piros-kékek edzője, Konkoly Csaba. – Ez a két tagmondat mindent elmond a csapatunk teljesítményéről. A kitűzött célunkat elértük, ez felülírja az utolsó fordulók keserű emlékeit. Pozitívan kell értékelnünk, hogy újoncként megőriztük az NB I-es tagságunkat, hiszen az elmúlt években ez két alkalommal sem sikerült, amikor feljutott az együttes. Most már egyértelműen előretekintünk, de azt is ki kell elemeznünk, mi okozta a különbséget az őszi és a tavaszi szereplésünk között. Egyéni teljesítmények terén egyoldalúság jellemzett minket, a bal szárnyunk erősebb volt, ezt pedig az ellenfelek felismerték és reagáltak rá a tavaszi fordulókban. Színesebb és pontosabb támadásbefejezésekre lesz szükségünk a jövőben. Jóval kevesebb meglepetésgyőzelmet értünk el tavasszal, mint ősszel, de később ezeknek óriási értéke volt. A közvetlen riválisaink, a Kozármisleny és a NEKA ellen a megszerezhető nyolc pontból csak hármat gyűjtöttünk be – a többit elbuktuk, ez kimondható, hiszen ön­kritikusak vagyunk. Ezen a téren sokat kell fejlődnünk a következő idényben. Fel sem vetődött, hogy fizikai, erőnléti problémák miatt estünk vissza tavasszal, a koncentrációra kell nagyobb hangsúlyt fektetnünk.”

Az 53 éves tréner július 10-én indítja el a nyári felkészülést játékosaival, az alapozás során hét-nyolc edzőmérkőzést tervez megvívni.

„A cél, hogy a lehetőségeinkhez mérten a legjobban összekapjuk a társaságot. Fizikailag most már végképp késznek érzem a csapatot az NB I-re, ezt a szintet kell a nyáron is tartani – folytatta a női vonalon korábban Győrben, Székesfehérváron, Vácon és a német Metzingennél is dolgozó, ötszörös bajnok és négyszeres Magyar Kupa-győztes, Bajnokok Ligája- és EHF-kupa-döntős Konkoly. – Így több időnk marad a taktikai felkészülésre. Fiatalabb lesz a játékoskeretünk, amelyet kellően ambiciózusnak érzek, mert tavaly­hoz hasonlóan most is olyan kézilabdázókat igazoltunk, akik korábbi klubjaiknál kevesebb játéklehetőséget kaptak, vagy az NB I/B-ből érkeznek és lehetőségük lesz belépni az élvonal kapuján. Stabilitást szeretnék, hogy kiegyensúlyozottabban szerepeljünk, ne legyen ekkora különbség az őszi és a tavaszi meccseink között. Az idény második felében egyértelműen javulnunk kell.”

Konkoly szerint a feljutó Szombathely és Esztergom is olyan lendülettel és becs­vággyal érkezik, mint ők tavaly, ezért veszélyes ellenfél lesz.

Erősebbnek tűnik a középmezőny és az alsóház is, amelyben a bennmaradásért kell küzdeni. Minden tudásukra szükség lesz támadásban és védekezésben is, de továbbra is sokat vár a csapategységtől, amely eddig is jellemző volt rájuk.

VASAS SC, 2024–2025

Érkezett: Dubán Nikolett (beálló, Alba Fehérvár KC), Farkas Johanna (irányító, MTK Budapest), Mészáros Virág (kapus, FTC), Nagy Nóra (átlövő, DVSC), Sápi Gréta (beálló, Kisvárda), Szabó Laura (átlövő, FTC)

Távozott: Bánhidi Barbara (beálló), Györfi Dóra (irányító-átlövő), Horváth Dóra (átlövő), Lengyel Eszter (balszélső), Pénzes Laura (irányító-átlövő), Sirián Szederke (beálló), Tóth-Speth Evelin (átlövő)