Matej Gaber: Szeged örökké különleges helyet foglal el a szívemben

Nagy változások előtt áll a szegedi férfi kézicsapat. A kispadra a Michael Apelgren, Jonas Källman edzőpáros ül le az új idényre, emellett a keret majdnem fele kicserélődik. Dean Bombac, Matej Gaber, Luka Stepancic, Szita Zoltán, Miguel Martins és Carlos Molina is elhagyja a csapatot. Közülük a legtöbb időt a két szlovén, Bombac és Gaber töltötte az együttesnél, nem véletlen, hogy szerdán, a Veszprém elleni bajnoki döntőt lezáró dudaszó után egy-két könnycsepp is legördült az arcukon.

„Szerettem volna legalább aranyéremmel búcsúzni az utolsó idényemben, de erre nem volt esélyünk – mondta a Szegedet 2016 és 2024 között erősítő Gaber. – Szeged örökké különleges helyen lesz a szívemben. Nyolc csodálatos évet töltöttem a városban, a gyermekeim itt nőttek fel. Rengeteget tanultam a kézilabdáról Juan Carlos Pastortól, aki az első két szegedi évemben teljesen átformálta a kézilabdával kapcsolatos gondolkodásmódomat. Örülök, hogy annak idején meghoztam azt a döntést, hogy ide szerződöm.”

A 32 éves beálló Pastorról azt is elmondta, hogy az egyik legtaktikusabb edzőnek tartja, aki bármilyen helyzetben képes feltalálni magát. Ugyanakkor nagy tisztelettel beszélt a spanyol szakember utódjáról, Kárpáti Krisztiánról is, vele kapcsolatban kiemelte, hogy bár rutintalan edző még ezen a szinten, ám demokratikus hozzáállásával mindenkit meghallgatott, és sokat segített a csapatnak abban, hogy átvészelje ezt az átmeneti idényt.

Gaber a következő évadra visszatér Franciaországba, a Nantes-ban folytatja pályafutását. A csapatválasztás jónak tűnik, mert a PSG mellett a Nantes lesz a másik francia BL-csapat az új idényben. A Szeged és a Nantes gyakorlatilag beállót cserélt, hiszen Gaber helyét Jérémy Toto tölti be.

A Pick Arénába is befújt a „változás szele”, már a bajnoki döntő 34–30-ra elveszített második mérkőzésén is érezni lehetett a levegőben, hogy nemsokára más idők jönnek a kékek háza táján. Szüksége is van a vérfrissítésre az ötszörös bajnoknak, hogy ismét méltó ellenfele legyen az ősi rivális Veszprémnek, illetve a BL-ben is reális eséllyel szálljon harcba a négyes döntőbe jutásért.

Toto mellett Tobias Thulin, Janus Smárason, Lazar Kukics és Magnus Röd érkezése már biztos, velük indulhat el a Szeged felfelé, vagy ahogyan a klub mottója szól: „Csak előre!”