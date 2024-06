Már a piros, de még nem a meggypiros az úr Kölnben

Már egy héttel a magyar válogatott Európa-bajnoki nyitó mérkőzése, a Svájc elleni találkozó előtt a piros volt az egyik uralkodó szín Köln utcáin. Sajnos nem az általam remélt módon, mert a férfi kézilabda Bajnokok Ligája Final Fourjába nem a Telekom Veszprém, hanem az Aalborg jutott be, így aztán nem a magyar, hanem a dán drukkerek uralták az utcákat, tereket. Június 15-én ez máshogy lesz. Nem ezres, de tízezres nagyságrendben érkezik ide a magyar tábor, és bár az egy főre jutó átlagfogyasztásban képtelen lesz felülmúlni a dán derékhadat, minden másban verni fogja. Hangerőben, szervezett szurkolásban és a dallamok változatosságában okvetlenül.

A szervezettség már most is tetten érhető, például azon, hogy a válogatott „B-közepe”, a Carpathian Brigade oldalán olvasható, június 15-én hova érdemes menniük azoknak, aki szervezetten szeretnének a Cologne Stadiumba vonulni. Illik megszokni ezen elnevezést, illetve a Bundesliga-közvetítéseken és -tudósításokon edződötteknek elfelejteni a RheinEnergieSTADION nevet, mert UEFA-eseményeken tilos a nem az európai szövetségnek „tejelő” szponzormegjelölések használata. A kicsi, de általában jól látható zöld táblákon már így olvasható, a várostérkép mellett ezek segítségével navigáltam el magam könnyedén a Girlitzweg 30-hoz, ahhoz a szurkolói zónához, ahonnan jövő szombaton délben indul majd a menet.

A magyar szurkolói zóna Kölnben (Fotó: a szerző felvétele)

Messze még az Eb, kis tábla jelezte csak, hogy megérkeztem. Az első portánál (van belőle több, egészen a teherig) biztonsági őr, de már előtte kiírás: „Videó- és fényképfelvételek készítése csak engedéllyel”. Az persze nem volt, ráadásul a hatalmas ipari udvarból kialakított rendezvénycsarnokok (az interneten a Wassermannhalle nevet kell keresgélni) egyikében nagyobb „gyerekzsúr” volt, így a benti előkészületek felderítése helyett a sétát választottam. A Google Maps szerint 34 perc a Nordeingang, a stadion északi bejárata, nosza, rajta.

Normál tempóban, egyedül tényleg annyi volt. Tömegesen, már az induláskor egy relatíve szűk utcára kilépve, hömpölyögve nem annyi lesz. De simán odaér és bejut mindenki. Azért ez Köln-külső, Müngersdorfban magánházak és telephelyek váltogatják egymást, a stadion mellett a technológiai központ és a helyi „TF” a vonzerő, a szórakozási lehetőségeket, illetve – általában, az Eb azért kivétel lesz – a nyomasztó forgalmi dugókat a belvárosban kell keresni. Aki például pár veszprémi drukker múltbeli példáját követve szeretne megfürödni (nyilván tilos, de emlékeim szerint ez sohasem jelentett akadályt, legfeljebb zavaró körülményt…) a Dómhoz közeli szökőkútban, az szombaton úgy 11-ig tegye meg, mert a „séta+S-Bahn+séta” kombinációval onnan azért szükség lesz 30 percre a találkozási pont elérésére.

A németek egyébként nagyon szeretnék, ha 2006-ot követően újra megmutatnák, tényleg vendégszerető nép az övék. Manfred Münchrath barátom, a Kicker szaklap nemzetközi futballrovatának vezetője nem kis büszkeséggel mesélte, hogy 18 évvel ezelőtt a világ a vb idején rácsodálkozott: „Jé, a németeknek még humorok is van?!”, illetve „Hű, itt szeretettel fogadnak bennünket!”. Most is erre készülnek, dacára az azóta bekövetkezett politikai-demográfiai változásoknak. Manfred ugyanakkor szinte kizártnak tartja, hogy az akkori Sommermärchen, a nyári mese megismétlődését. „Akkor nagy szerencsénk volt az időjárással, ami szintén kellett a mindent elsöprő sikerhez. A torna rajtjáig rossz idő volt, aztán egycsapásra kisütött a nap, a csapat pedig Costa Rica ellen olyan látványos játékkal rukkolt ki, amire senki sem számított. Attól kezdve pályán és pályán kívül mindenkit vitt a lendület” – fogalmazott.

Plusz impulzusra biztosan szükség lesz, a torna előtti utolsó, Görögország elleni mérkőzés (2-1), illetve a megváltónak hitt Toni Kroos bekapcsolódása a felkészülésbe azt még nem adta meg. Ha csak nem sikerül annyit profitálni Pascal Gross „Traumtorjából” (a legtöbb médium az álomgól kifejezéssel illette a remek kapáslövést), hogy attól szárnyakat kapjon a Nationalelf. Mondjuk olyan szárnyakat biztosan nem kap, mint a szervezőbizottság, illetve az UEFA közös cége, amelynek a kontinenstornák (ezek közé most az összes konföderáció rendezvényét besorolom) közül elsőként sikerül kétmilliárd euró fölé vinni a bevételt. A gazdasági előrejelzések 2,409 milliárd eurós bevételt, illetve (nagy levegő, nagy szám jön!) 1,76 milliárdos profitot ígérnek. A labdarúgás elüzletiesedése tetten érhető, az 1992-es Eb és a mostani viadal bevétele között például 59-szeres a különbség.

Ilyen döbbenetes számok láttán jó olvasni (később pedig látni), hogy Kölnben eközben ingyenes futballfesztivállal várják az érdeklődőket, közöttük természetesen a magyar szurkolókat. Az „Egy torna mindenkitől mindenkinek” mottóval a Rheinparkban tartandó Football Experience keretében ingyen ki lehet próbálni interaktív labdarúgó-játékokat, lesznek szurkolói focimeccsek (a helyiek egyelőre csak skót-svájci derbiről tudnak, de hátha…) vagy éppen ugrógála a németek távolugró olimpiai bajnokával, Malaika Mihambóval. Az egyik itteni klub, a Germania Zündorf is részt vállal a szervezésből, kettős céllal. Részben azzal, hogy kulturált körülmények között ingyenes szórakozási lehetőséget nyújtson az Eb miatt már alapból „kiköltekező” szurkolóknak, részben pedig azzal, hogy a saját hitvallását terjessze. A csapat ugyanis integrációs szerepet tölt be a futballszerető közösségben, tagjai között egészséges sportolók mellett mozgássérültek is szerepelnek, nekik is rendszeresen szerveznek tornákat. A kölni „élményfürdőben” például kispályán összeméri az erejét az amputáción áteső labdarúgókat felvonultató belga és német válogatott. De aki a Walking Footballra, a nyugdíjas korúak focijára kíváncsi, az is megkapja, amit szeretne.

A tökéletes élményhez alighanem már csak egyvalami hiányzik nekünk. Hogy mi is megkapjuk június 15-én, amit szeretnénk. Egy győzelmet Svájc ellen.

FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

NÉGYES DÖNTŐ, KÖLN

ELŐDÖNTŐ

Június 8., szombat

15.00: Magdeburg (német)–Aalborg (dán) (Tv: Sport1)

18.00: Barca (spanyol)–Kiel (német) (Tv: Sport1)

Június 9., vasárnap

15.00: a 3. helyért (Tv: Sport1)

18.00: döntő (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!