Allan Heine hosszabbított, a következő idényben is a dán irányítja az FTC-t

Az FTC-Rail Cargo Hungaria női kézilabdacsapata a klub honlapján jelentette be, hogy a következő idényben is a 44 éves Allan Heine irányítja a csapatot.

A Ferencváros szombaton a Debrecent legyőzve ünnepelhette 14. bajnoki aranyérmét, emellett az FTC a döntőben a Győrt legyőzve sorozatban harmadszor nyerte meg a Magyar Kupát.

Allan Heine 2023 nyarán érkezett a Ferencvároshoz. Eleinte másodedzőként dolgozott, majd október elejétől már vezetőedző lett. A dán szakemberrel az FTC továbbjutott a Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakaszába is, sőt a legjobb nyolc közé jutásért a francia Brest ellen is összejött a bravúr. A négyes döntőbe jutást a dán Esbjerg akadályozta meg.

A Ferencváros 27 év után először ünnepelhetett egyszerre bajnoki aranyérmet és kupagyőzelmet is.

„Nagyon boldog vagyok, hogy folytathatom a munkát ennél az óriási klubnál, különösen ilyen fantasztikus idény után, amely csak most ért véget. Sokat meséltek a különleges Fradi-atmoszféráról korábban, amelyet aztán az első naptól kezdve tapasztalok, a hétköznapokban és a meccseken is olyan légkör vesz körül, amelyre mindig is vágytam, magával ragadó az egész. A mostani évadban is az volt a célom, hogy minden nap jobbá váljunk picit, és ezt szeretném elérni a következőben is. Nagyon jó játékosok csatlakoznak hozzánk, még erősebbek leszünk, és edzőként nekem is jóval több variációs lehetőségem lesz – azt hiszem, különösen nehéz ellenfelei leszünk majd a riválisainknak. A cél egyértelmű: minden meccset meg szeretnénk nyerni!” – nyilatkozta a hosszabbítás kapcsán a klub honlapjának Allan Heine.