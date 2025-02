A Topolya bátran szeretne futballozni a lengyel rivális ellen

Öt szerbiai klub indult el a 2024–2025-ös idényben az európai kupaporondon, de csak egynek, a Topolyai Sport Clubnak sikerült áttelelnie, vagyis kiharcolnia a helyét a Konferencialiga kieséses szakaszában. A tét most már a nyolcaddöntőbe jutás, s a topolyaiak 18.45-kor a párharc első mérkőzésén a lengyel bajnok Jagiellonia Bialystokot fogadják a TSC Arénában.

„Örömteli és megtisztelő, hogy Szerbiát képviselhetjük az európai kupaporondon a kieséses szakaszban, az pedig, hogy idáig eljutottunk, önbizalommal tölt el bennünket – mondta Jovan Damjanovics a találkozó előtti sajtótájékoztatón. – Az, hogy a szerbiai csapatok közül csak mi maradtunk állva, természetesen hízelgő ránk nézve, de ami a legfontosabb, hogy elkezdtünk egy folyamatot, megtervezzük, mit szeretnénk játszani, és ezt a pályán a legtöbbször sikerül megvalósítani. Az eredmény nem jár mindig kéz a kézben a pályán nyújtott teljesítménnyel. A Konferencialigában Petar Sztanics és Milos Pantovics is olyan teljesítményt nyújtott, amire mások is felfigyeltek, ez nekünk és a szerbiai labdarúgásnak is hatalmas siker.”

A vezetőedző hozzátette, a Jagiellonia Bialystok elleni mérkőzésen sérülése miatt nem számíthat Milos Pantovicsra, Mihajlo Banjacra és Nemanja Petrovicsra, míg Alekszandar Csirkovics a Ferencvárosba, Ifet Djakovac pedig az orosz Akron Tolgliattiba igazolt.

„A játékosoknak nagyon fontos, hogy a Konferencialigában valamennyi mérkőzésen méltó módon képviseltük a Topolyát, még azokon is, amelyeken nem sikerült nyernünk vagy pontot szereznünk – mondta már a csapat középpályása, Petar Sztanics. – A teljesítményünknek köszönhetően sikerült továbbjutnunk a kieséses szakaszba, s a játékunkkal bizonyítottuk, hogy ott van a helyünk a Konferencialiga 24 legjobb csapata között.”

A középpályás szerint a téli átigazolási időszakban érkezett Milos Degenek nemcsak a pályán, hanem az öltözőben is nagy segítség lesz a Topolyának, hiszen olyan rutinos játékosról van szó, aki a 2018-as világbajnokságon tagja volt az ausztrál válogatottnak, négy évvel később pedig a katari tornán négy mérkőzésen is pályára lépett.

Míg a TSC bravúrral – az örmény Noah az utolsó fordulóban 2–0-ra és 3–1-re is vezetett, s innen fordított a Topolya – szerezte meg az éppen még továbbjutást érő 24. helyet a Konferencialigában, addig a Jagiellonia Bialystok csak a rosszabb gólkülönbsége miatt lett 9. a táblázaton, vagyis egy pont vagy hárommal több lőtt gól kellett volna a lengyeleknek, hogy egyből a nyolcaddöntőbe jussanak.

A sorsolás után Zsemberi János, a TSC elnöke nem titkolta, hogy jobban örült volna az ír Shamrock Roversnek, hiszen a Konferencialigában egy lengyel együttessel már összemérte erejét a Topolya: a Legia Topolyán nyert 3–0-ra. A klubtulajdonos hozzátette, a Jagiellonia jobb csapat a varsóiaknál, s ezt a lengyel bajnokságban elfoglalt második helye is bizonyítja. Az biztos, hogy erős ellenfél vár a Topolyára, de ahogy Jovan Damjanovics edző is mondta, „újabb kiváló alkalom, hogy bátran focizzunk és megmutassuk magunkat Európának” .

KONFERENCIALIGA

A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, 1. MÉRKŐZÉSEK

18.45: Topolyai SC (szerb)–Jagiellonia Bialystok (lengyel) – élőben az NSO-n!

18.45: Celje (szlovén)–APOEL (ciprusi)

18.45: Víkingur Reykjavík (izlandi)–Panathinaikosz (görög)

18.45: Molde (norvég)–Shamrock Rovers (ír)

21.00: Gent (belga)–Real Betis (spanyol) (Tv: Sport1)

21.00: Borac Banja Luka (bosnyák)–Olimpija Ljubljana (szlovén)

21.00: Omonia Nicosia (ciprusi)–Pafosz (ciprusi)

21.00: Köbenhavn (dán)–Heidenheim (német)