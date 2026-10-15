Iraola: Ezúttal Barcola és Wirtz jelentette a különbséget

Szoboszlai Dominik combizomsérülés miatt a vasárnapi, Manchester City elleni bajnoki rangadó után a linzi mérkőzést is kihagyta, míg Kerkez Milos ezúttal végig a kispadon ült, de a Liverpool FC a két magyar válogatott játékos nélkül is magabiztosan nyert. Az 51. percben már 4–0-ra, majd a 72. percben 6–1-re vezetett. A féltucat találatból a francia Bradley Barcola hármat szerzett.



„Örülök a teljesítményének, mivel előző nap még arról kérdeztetek, miért nem jönnek az eredményei" – fejtette ki a véleményét újságíróknak Andoni Iraola, majd hozzátette, hogy Florian Wirtz esetében előzetesen ugyanez volt a felvetés, erre „Linzben mind a ketten remekül játszottak, és ők jelentették a különbséget."



A spanyol szakember a klub honlapján kiemelte, hogy mindkét játékos önbizalmának jót tett a szerdai teljesítmény, aztán kitért csapata hatékony támadójátékára is.



„Különösen az első félidő tetszett, mert a nagyon tömören védekező házigazda ellen nem volt könnyű futballozni. A LASK öt védővel állt fel, így kevés volt a szabad területünk, de a három támadónknak köszönhetően sikerült megoldanunk, hogyan kerülhetünk az ellenfél védelme mögé" – fogalmazott, majd szót ejtett a három kapott gólról is.



„Megvan az oka, hogy az edzők miért nem cserélik le egyszerre mindkét belső védőjüket. Ugyanakkor, ha négy góllal vezetünk, a következő mérkőzésre is gondolnom kell, mert kevesebb mint három nap múlva bajnokit játszunk” – utalt a 62. percre, amikor Ronald Araújo és Jérémy Jacquet is elhagyta a pályát.



„Az utóbbi időben mind a ketten hatalmas terhelést kaptak klubszinten és a válogatottjukban is, ezért úgy ítéltem meg, itt az ideje, hogy pihenőt kapjanak" – indokolt Iraola, akinek csapata az uruguayi és a francia védő lecserélése után kapta a három gólt, pedig ekkor már a nem kevésbé rutinos Virgil van Dijk, Joe Gomez páros állt a védelem tengelyében.



A Liverpool két győzelemmel kezdte a BL-alapszakaszt, korábban az Atlético Madrid ellen is nyert, s az ötödik helyről várja a jövő keddi folytatást, amikor a Gulácsi Pétert is foglalkoztató Villarrealt fogadja.



BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ

LINZER ASK (osztrák)–LIVERPOOL FC (angol) 3–6 (0–3)

Linz, Raiffeisen Aréna, 18 910 néző. Vezette: Stieler (német)

LASK: Jungwirth – Jörgensen (Flecker, a szünetben), Mbuyamba, Alemao, Andrade, Dibango – Danek, Bogarde (Ljubicic, 62.), Schöpf (El-Fadli, 71.) – Ch. Lang (N. Kane, 82.), Adeniran (Kalajdzic, 71.). Vezetőedző: Dietmar Kühbauer

LIVERPOOL: Alisson – J. Frimpong, R. Araújo (J. Gomez, 62.), Jacquet (Van Dijk, 62.), Cimikasz – Gravenberch, Nyoni (A. Mac Allister, 85.) – Barcola (V. Munoz, 73.), Wirtz, Ngumoha (Chambers, 85.) – Koumas. Menedzser: Andoni Iraola

Gólszerző: Ljubicic (63.), Flecker (74., 78.), ill. R. Araújo (22.), Barcola (24., 37., 66.), J. Frimpong (51.), Koumas (72.)