116 angol csapatból a Tottenham az egyetlen, amely nem nyert bajnoki meccset

A Sky Sports cikke kiemeli, hogy a londoniak három döntetlennel és három vereséggel állnak a Premier League tabellájának utolsó helyén. Idénybeli egyetlen sikerüket a Ligakupában érték el, ugyanis augusztusban 5–1-re verték a Charlton Athleticet a második fordulóban.

A Tottenham az angol élvonal hetedik fordulójának zárómérkőzésén az újonc Coventry Cityt fogadja hétfő (ma) este.

A Championshipben, a League One-ben, a League Two-ban és a National League-ben már eddig sem volt nyeretlen együttes, a Premier League-ben pedig utolsó előttiként Tóth Alex csapata, a Bournemouth is megszerezte első győzelmét vasárnap.

ANGOL PREMIER LEAGUE

7. FORDULÓ

21.00: Tottenham Hotspur–Coventry City (Tv: Match4)