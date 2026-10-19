116 angol csapatból a Tottenham az egyetlen, amely nem nyert bajnoki meccset

Az angol labdarúgás első öt osztályának 116 csapata közül már csak a Tottenham Hotspur nem nyert bajnoki mérkőzést a mostani idényben.
A Sky Sports cikke kiemeli, hogy a londoniak három döntetlennel és három vereséggel állnak a Premier League tabellájának utolsó helyén. Idénybeli egyetlen sikerüket a Ligakupában érték el, ugyanis augusztusban 5–1-re verték a Charlton Athleticet a második fordulóban.
A Tottenham az angol élvonal hetedik fordulójának zárómérkőzésén az újonc Coventry Cityt fogadja hétfő (ma) este.
A Championshipben, a League One-ben, a League Two-ban és a National League-ben már eddig sem volt nyeretlen együttes, a Premier League-ben pedig utolsó előttiként Tóth Alex csapata, a Bournemouth is megszerezte első győzelmét vasárnap.
ANGOL PREMIER LEAGUE
7. FORDULÓ
21.00: Tottenham Hotspur–Coventry City (Tv: Match4)
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