A közösségi médiában szidta a klubot és az elnököt, két évre kitiltották

Jonathan Hooper az X-oldalán szereplő tartalmak alapján igazi Yeovil Town-fanatikus, hiszen napról napra közzétesz valamit a klub ügyeiről, ám ezekben sok esetben bírálja a csapatot és annak elnökét is. Ezt most elégelte meg a Yeovil Town, amely március 28-án egy levelet küldött Hoopernek, amelyben közölte, hogy a közösségi médiában megjelent – a klubot és annak elnökét érintő – kritikái miatt a levél kiküldésétől számítva két évre kitiltják a csapat minden mérkőzéséről, eseményéről és klubhelyiségéből is.

„Hozzászólásai jelentős zavart okoztak és olyan környezetet teremtettek, melyek nem kedveznek a klub értékeinek és jó hírnevének. Ezentúl nem léphet be a klub stadionjába, edzőközpontjába vagy a Yeovil Townhoz tartozó bármelyik ingatlanba” – olvasható a levélben, amit maga az érintett tett közzé X-oldalán.