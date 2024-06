Djokovics Alcarazt méltatta a Roland Garros-győzelme után

Mint írtuk, Carlos Alcaraz a győzelmével feljött a második helyre a világranglistán, míg az élre az elődöntőben a spanyoltól vereséget szenvedő olasz Jannik Sinner állt. Novak Djokovics visszaesett a harmadik helyre, ráadásul térdsérülése miatt kihagyni kényszerül Wimbledont.

Alcaraz 2022-ben a US Openen nyert kemény pályán, aztán tavaly Wimbledonban győzött füvön, most pedig salakon is a csúcsra ért.