Klub-vb: berúgta az ajtót az új Chelsea-csatár

„Az első percek a fiúkkal” – posztolta Instagram-oldalán a Chelsea új szerzeménye, Liam Delap a Los Angeles FC ellen megnyert meccs után.

Nos, ezeket a bizonyos első perceket egészen jól kihasználta a londoniak 9-ese, aki a 64. percben állt be Nicolas Jackson helyére, hogy aztán negyedórával később pazar passzal hozza helyzetbe csapattársát, Enzo Fernándezt, aki hasonlóan színvonalas megoldással be is állította a 2–0-s végeredményt. Az argentin társa posztjára reagálva egy bicepszes és egy tapsolós emojival köszönte meg az „ajándékot”.

Az angol támadó játékával nemcsak a kiszolgált csapattárs volt elégedett, hanem menedzsere, Enzo Maresca is: „Liamben az a jó, hogy pontosan tudja, hogy akarunk játszani, úgyhogy igencsak gyorsan megy a beilleszkedése” – dicsérte játékosát a DAZN-nek nyilatkozva az olasz szakember.