Sipos Adrián csapata is ott lesz a hamburgi négyes döntőben a férfi kézi El-ben

A másik két esti mérkőzésen sem borult a papírforma, az a két együttes jutott tovább, amely az első meccsen idegenben előnyt szerzett és a párharc előtt is esélyesebbnek számított. A Flensburg az idegenbeli 29–26-os siker után odahaza 35–29-re múlta felül a dán GOG csapatát, és kettős győzelemmel jutott be a final fourba. Egyetlen nem német csapatként a francia Montpellier is ott lesz a legjobb négy között, miután az idegenben elért 30–29-es siker után hazai környezetben 35–32-re győzte le a Portót.