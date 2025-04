Kézilabda: hosszabbított a győriek csapatkapitánya

Uros Vilovszki 2024-ben igazolt Győrbe, és eldőlt, hogy a következő évben is a kisalföldieket erősíti.

„Uros rendkívül tapasztalt játékos, akinek jelenléte a pályán és az öltözőben is hatalmas érték számunkra. Nemcsak a teljesítménye, hanem a mentalitása és példamutatása is nagy segítség a fiatalabb játékosaink számára. Örülünk, hogy a következő szezonban is velünk marad” – mondta Uhlig Rita, a klub ügyvezetője.

„Nagyon boldog vagyok, hogy továbbra is az ETO színeiben játszhatok. Kiváló közegben dolgozhatok nap mint nap, és fontos számomra, hogy tapasztalataimmal hozzájárulhatok a csapat sikeréhez és fejlődéséhez. Motiváltan várom a következő szezont” – olvasható Uros Vilovszki nyilatkozata.

A 41 éves beálló 2009 és 2011 között a szerb, 2017 és 2018 között a magyar válogatottat erősítette, Magyarországon szerepelt a Veszprém, a Debreceni KASE, a Balatonfüred, a Gyöngyös és a Tatabánya színeiben is.