Bennmaradás helyett a nemzetközi kupaindulásért harcol a szombathelyi kézicsapat

Újoncként az 5. helyről várja a bajnokság hajráját a szombathelyi csapat, amelyből két játékos, a K&H Liga góllövőlistáját 179 találattal vezető irányító, Pődör Rebeka és a legutóbbi forduló válogatottjába bekerült beálló, Szmolek Apollónia is bemutatkozhatott március elején a magyar válogatottban az ukránok elleni felkészülési mérkőzéseken. Pedig a nyáron nem sokan gondolták volna, hogy ezúttal nem az élvonalbeli tagság meghosszabbításáért, hanem a nemzetközi szereplésért harcol majd az együttes, ugyanis sokáig bizonytalan volt, hogy melyik csarnokban fogadhatja ellenfeleit, ráadásul a nyár közepén edzőváltás is történt.

„A mostani keretünk tagjai tíz éve dolgoznak közösen – mondta a Nemzeti Sportnak Pődör Zoltán, az SZKKA ügyvezető-elnöke. – Az ifitől kezdve a serdülő korosztályon át folyamatosan együtt játszottak, van tehát egy ismeret közöttük, ezen kívül a kezdeti sikerek annak is köszönhetőek, hogy hozzánk kellett szokniuk az ellenfeleknek. Voltak azóta nehezebb meccseink, közte olyanokkal, amelyeket meg kellett volna nyernünk, de mégsem tudtunk. A pozíció azért még mindig jól mutat, ezt azonban reálisan kell kezelni. Nagy dolog lenne, ha ezt az idény végéig tartanánk, de jelenleg komoly esélyt erre nem látok, de ettől függetlenül bizakodunk. A klub elsődleges feladata a biztos bennmaradás volt, ezt teljesítettük, ami megnyugtató. Eddig mindig az utolsó pillanatban dőlt el, hogy megőrizzük-e a tagságunkat, most egész más feszültséget érzek, ez sokkal inspirálóbb.”

Ahogyan az is inspiráló hatású, hogy a keretből a magyar válogatottba is be lehet kerülni. Pődör szerint bármilyen sportágnál a válogatott a csúcs, nagy álom beteljesülésének tartja, hogy tudtak saját nevelésű játékosokat adni a nemzeti csapatba.

„Mindig elhangzottak olyan mondatok, hogy Szombathelyről nem lehet bekerülni, de bizonyítottuk, hogy igenis lehet. A válogatottban a legjobbakra van szükség, azokra, akik hozzá tudnak tenni. A nemzeti csapat sikere mindenki sikere.”

Az elmúlt hetekben több bejelentést is tett a vasi klub, elsőként azt, hogy a nyáron visszatér Szombathelyre Pásztor Noémi, aki a városban született és ott kezdett kézilabdázni, az Európa-bajnoki bronzérmes beálló ebben az idényben a bukaresti CSM csapatában szerepel.

„Nagy boldogság Szombathelynek és a klubunknak, hogy Pásztor Noémi hazajön. Illeszkedik az arculatunkba, hogy keressük azokat a játékosokat, akiknek a pályafutásában szerepet játszottunk.”

Az is biztossá vált, hogy a nyáron kinevezett dán vezetőedző, Bo Rudgaard Olsen az évad végén elhagyja az SZKKA-t, amelyet a korábban éveken keresztül Mosonmagyaróváron dolgozó, a csapattal tavaly bronzérmet szerző Gyurka János vesz át.

„Emberileg és szakmailag is korrekt a viszonyunk Bo Rudgaarddal, nagyra értékeljük. Szoros szimbiózis alakult ki a játékosokkal és az edzőkkel is. Mindent megbeszéltünk, azt is, hogy távozik, de mindent megtesz, hogy jó eredménnyel zárjunk. Abból a szempontból szerencsés helyzet alakult ki, hogy Magyarország egyik legjobb hazai edzője, Gyurka János szabad volt. Ismertük korábbról egymás gondolkodását, nem volt akadálya az egymásra találásnak.”

Az ügyvezető-elnök évek óta intézi a játékosok igazolását és menedzseli a klubot, teljesen más feladat úgy tárgyalni, hogy májusban bizonytalan még a csapat sorsa, mint amikor előkelő pozíciót foglal el.

„A következő évi keretre jótékony hatással volt a szereplésünk, nagyobb neveket, magasabb szintű játékosokat tudtunk szerződtetni. Ebben az építkezési folyamatban tökéletes szereplő lehet Gyurka János. Amennyiben sikerül már most kivívni a nemzetközi indulást, akkor még bővíteni kell. Ha van lehetőségünk, még szükségünk lesz játékosra, de ez egy kellemes feladat.”

Az értékek megtartása viszont már nehezebb kihívás, nem is marad mindenki Szombathelyen az aktuális csapatból.

„Nem csalódásként élem meg, az élet rendje, hogy a berobbanó játékosok sorra kapják a megkereséseket. Számunkra büszkeség, hogy el tudunk indítani valakit az NB I-es pályafutásában, nincs olyan vérszerződés, hogy mindenkinek tőlünk kell nyugdíjba mennie. Egy feladatunk van innentől, megnézni azokat a helyi értékeket, akikben van potenciál és be tudunk építeni.”

A szombathelyiek a bajnokság következő fordulójában szombaton a másik újoncot, a harmadik helyen álló esztergomi csapatot fogadják.