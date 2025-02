Női kézilabda BL: egyenletesebb játék a Fradi célja

Sikerrel zárta utolsó hazai csoportmérkőzését a már biztosan negyeddöntős FTC a Bajnokok Ligájában a rájátszásért küzdő norvég Storhamar ellen.

Az első percek döcögősebb kezdése után uralta az első játékrészt a magyar bajnok, nem volt jele annak, hogy a szünet után keményen meg kell küzdenie azért, hogy itthon tartsa a két pontot. A második harminc percben azonban a feltámadó skandinávok közel álltak a bravúrhoz. Az FTC-t irányító Allan Hei­ne szerint csapata túlságosan is megnyugodott a félidőt követően, ugyanakkor kiemelte, olyan magas minőséget képviselnek játékosai, hogy a kritikus utolsó percekben egyszerűen nincs más opció, mint az, hogy győznek, és ezt megint igazolták, ennek köszönhetően nyertek megint a BL-ben.

„Bár ősszel az idegenbeli mérkőzésen sajnos nem játszhattam, nagyon jól ismerem a Storhamart – mondta a meccs utáni sajtótájékoztatón Andrea Lekics, a Fradi szerb irányítója. – Most is hasonló volt a játék képe, mint kint, Norvégiában, ellenfelünk ezúttal is a második félidőben jött vissza a meccsbe. Tisztában voltunk azzal, hogy mennyire erősek, kimondottan sokat videóztunk róluk, most is megmutatták, milyen jó kézilabdára képesek, szóval ez nem volt meglepetés. A szünet után viszont mi nem tudtuk fenntartani a játékunk korábbi szintjét, nagyon sokat hibáztunk, miközben a Storhamar jól védekezett és jó volt a kapusteljesítménye is. Dolgoznunk kell azon, hogy egyenletesen játsszunk, de természetesen nagyon örülünk, hogy újra begyűjtöttük a két pontot.”

A Ferencváros szombat délután Kaproncán folytatja az elitsorozatot.

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

12. FORDULÓ, A-CSOPORT

FTC-RAIL CARGO HUNGARIA–STORHAMAR HB ELITE (norvég) 26–25 (16–10)

Érd, 2100 néző. Vezette: Duplij, Pobedrina (ukránok)

FTC: JANURIK 1 – Malestein 4 (2), Maszlova, Dmitrijeva 3, Edwige, O. KANOR 4, Márton G. 3. Csere: Glauser (kapus), Tomori, Cvijics 3, Lekics 4, Simon P., BÖLK 4, Balázs B. Edző: Allan Heine

STORHAMAR: Raasok – Abdula 3, Rivas-Toft 3 (1), Löfqvist 1, BOGE SOLAAS 5, A. OBAIDLI 9 (2), Venn 4. Csere: KROGH (kapus), Svele, Mastad. Edző: Kenneth Gabrielsen

Az eredmény alakulása. 12. perc: 3–5. 17. p.: 9–5. 23. p.: 14–6. 33. p.: 18–12. 43. p.: 19–18. 48. p.: 22–19. 50. p.: 24–20. 54. p.: 24–24

Kiállítások: 6, ill. 6 perc

Hétméteresek: 3/2, ill. 3/3