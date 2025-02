Ismét megverte az Esbjerget a Győr, így a csoport élén végzett!

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 14. (UTOLSÓ) FORDULÓ

B-CSOPORT

TEAM ESBJERG (dán)–GYŐRI AUDI ETO KC 23–29 (12–15)

Esbjerg, 2634 néző. V: Lovin, Stancu (románok).

ESBJERG: A. Kristensen – Dekker 4, M. Möller 3, Reistad 4, Kamp 2, Haugsted 2, Sanna Solberg-Isaksen 1. Csere: L. RUSHFELDT DEILA 4, Tranborg, IVERSEN 3, E. Hansson. Edző: Tomas Axnér

GYŐR: SANDRA TOFT – Győri-Lukács 4, HOUSHEER 5, Brattset Dale 2, Dulfer, DE PAULA 8, Van Wetering. Csere: K. Jörgensen 2, NZE MINKO 5, Fodor Cs. 3, Rju Un Hi. Edző: Per Johansson

Az eredmény alakulása. 5. perc: 3–1. 9. p.: 4–5. 12. p.: 6–8. 21. p.: 8–13. 25. p.: 9–15. 37. p.: 15–17. 42. p.: 16–22. 47. p.: 19–25. 51. p.: 21–26. Kiállítások: 2, ill. 8 perc. Hétméteresek: 1/0, ill. 1/0

MESTERMÉRLEG

Tomas Axnér: – Mindkét játékrészben voltak olyan rövidebb időszakok, amikor fellazultunk és nehéz helyzetbe hoztuk magunkat, amit megbüntettek. Nem adtuk fel, mindent megpróbáltunk, amit lehetett, játszottunk hatos fallal, hét a hat ellen is, de a Győr ezúttal jobb volt nálunk.

Per Johansson: – Ha az Esbjerg ellen játszol, sok mindenre kell figyelned, többek között a rengeteg variációs lehetőségre, de talán a saját játékosaim leptek meg a leginkább, hogy ilyen fegyelmezetten védekeztek. Hatalmas sikert ért el a csapat egy nagyon nehéz pályán, a győzelem remélhetőleg kellő önbizalmat ad nekünk a hétvégi Magyar Kupa négyes döntő előtt.

Rangadóval zárta a csoportkört a női kézilabda Bajnokok Ligájában a címvédő győri csapat, az ETO az előző kiírás bronzérmeséhez, a dán Esbjerghez látogatott. Az már korábban biztossá vált, hogy mindkét együttes a negyeddöntőben folytathatja, azonban a csoportelső kiléte ettől a meccstől függött. Ősszel a győriek 28–26-ra nyertek hazai pályán, és mivel az északiaknak jobb az összgólkülönbségük, egy kétgólos siker már elég lett volna nekik ahhoz, hogy az élen végezzenek.

Az ETO hiányzói közül többen visszatértek, Per Johansson nevezte Emilie Hovdent és Kristine Breistölt is, míg az Esbjergnél Tomas Axnér csupán tizenegy mezőnyjátékosra számíthatott, köztük a sorozat góllövőlistáját 13 forduló után 118 találattal vezető Henny Reistadra, valamint a korábbi győri Line Haugstedre és a Fradival hírbe hozott Mette Tranborgra is.

Haugsted-találattal indult a mérkőzés, a harmadik perc végén Dione Housheer egyenlített a vendég győriek részéről. Öt perccel később, 4–4-nél volt ismét egyenlő az eredmény, sőt Kari Brattset góljával az ETO először a mérkőzésen átvette a vezetést. Fej fej mellett haladtak a felek, a vendégektől Bruna de Paula tűnt ki szemfüles helyzetfelismerésével és négy góljával. Kelly Dulfer kiállítása sem törte meg a címvédőt, először vezethetett kettővel a magyar együttes, jött is az időkérés Axnér részéről.

Tartotta előnyét az ETO, amihez Sandra Toft is hozzátette a magáét, jobbról és balról is védett egy-egy lövést a rutinos kapus, aki korábban szerepelt a dán csapatban is. A győriek kíméletlenül kihasználták a hazaiak technikai hibáit, a huszonegyedik percben már 13–8-ra vezettek Fodor Csengéék, Axnér megint magához hívhatta a játékosait. A magához képest gyenge napot kifogó Reistad csupán kétszer talált be az első félidőben, azonban a játékrész végére a győriek helyzetkihasználása is visszaesett, a felek 15–12-ös ETO-vezetéssel vonultak szünetre.

A második játékrészt a hazaiak kezdték jobban, a vendégelőny egyre apadt, így a legjobbkor jött Győri-Lukács Viktória találata 15–14-nél. Feljavult az ETO védekezése, elöl is jöttek a gólok, 6–1-es sorozatnak köszönhetően a 40. percben már 22–16-ra vezettek a vendégek. De Paula szebbnél szebb megmozdulásokkal boldogította a kisalföldi szurkolókat, ha kellett, páros lábbal, ha kellett, ziccerből talált be a brazil balátlövő, sőt Reistadot is róla állították ki.

Toft a hajrában is fontos védésekkel jeleskedett, Nze Minko pedig szemfüles egész pályás góllal törte meg a győri gólcsendet, így az utolsó öt percre hétgólos ETO-vezetéssel fordultak a csapatok. Az utóbbi évek legsimább Esbjerg–Győr találkozóját megérdemelte nyerte meg végül 29–23-ra a címvédő, amely mind védekezésben, mind támadásban jóval felülmúlta ellenfelét. A remek formában lévő győriek csoportjukat megnyerve várhatják a folytatást április közepén (a Krim Ljubljana vagy a Ludwigsburg ellen), addig a hazai sorozatokban várnak fontos feladatok a Johansson-csapatra: március első hétvégéjén a Magyar Kupa négyes döntőjében érdekeltek a zöld-fehérek.

A B-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE M Gy D V L-K Gk P 1. GYŐR 14 12 1 1 397–333 +64 25 2. Esbjerg 14 10 1 3 414–360 +54 21 3. Odense 14 10 – 4 434–376 +58 20 4. Brest 14 7 1 6 414–383 +31 15 5. Ludwigsburg 14 6 1 7 391–411 –20 13 6. Vipers* 14 3 1 10 245–296 –51 7 7. Rapid Bucuresti 14 2 2 10 350–412 –62 6 8. Buducsnoszt 14 1 3 10 324–398 –74 5 *A Vipers visszalépett a BL-től.

ÚT A FINAL FOURIG

RÁJÁTSZÁS A NEGYEDDÖNTŐBE JUTÁSÉRT (március 22–23. és március 29–30.)

Podravka Koprivnica (horvát)–Brest (francia)

Storhamar (norvég)–Odense (dán)

Ludwigsburg (német)–Krim Ljubljana (szlovén)

Rapid Bucaresti (román)–CSM Bucuresti (román)

NEGYEDDÖNTŐ (április 19–20. és április 26–27.)

Podravka Koprivnica (horvát)/Brest (francia)–Metz (francia)

Storhamar (norvég)/Odense (dán)–FTC-RAIL CARGO HUNGARIA

Ludwigsburg (német)/Krim Ljubljana (szlovén)–GYŐRI AUDI ETO KC

Rapid Bucaresti (román)/CSM Bucuresti (román)–Esbjerg (dán)

NÉGYES DÖNTŐ

2025. május 31.–június 1., Budapest, MVM Dome