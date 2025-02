Az FTC-nek nem okozott gondot a tartalékos Mosonmagyaróvár a női kézilabda NB I-ben

A Mosonmagyaróvár továbbra is nélkülözni volt kénytelen eltiltott játékosait, ráadásul a Népligetben a korábbi ferencvárosi Kukely Anna sem tudott pályára lépni. A fővárosiaknál Klujber Katrin most is hiányzott, a társai azonban magabiztosan szállították a győzelmet.

A második félidőben egyedül azért aggódhattak a szurkolók, hogy Dragana Cvijics a bokáját fájlalva sántikált le a pályáról, az esetnél Varga Emília megkapta harmadik két percét, így tovább csökkentek az MKC egyébként is szűk variációs lehetőségei. Az Európa-bajnoki bronzérmes Simon Petra mind a hét lövését gólra váltva vezette sikerre az FTC-t, amely több mint kétszer annyi gólt szerzett, mint a mosonmagyaróváriak.

A két csapat március elején a Magyar Kupa négyes döntőjében is találkozik egymással, az azonban már várhatóan egy teljesen más mérkőzés lesz.

Meccs utáni értékelések az M4 Sportnak

NŐI KÉZILABDA NB I

15. FORDULÓ

FTC-RAIL CARGO HUNGARIA–MOTHERSON MOSONMAGYARÓVÁRI KC 37–18 (16–9)

Elek Gyula Aréna, 900 néző. V: Sándor Gy., Szabó B.

FERENCVÁROS: GLAUSER – Malestein, Edwige, Dmitrijeva 1, Cvijics 1, BÖLK 5, Hársfalvi 2. Csere: JANURIK (kapus) 1, Márton G. 2, O. Kanor 4, Tomori, SIMON P. 7 (5), BALÁZS B. 4, BORDÁS 4, Maszlova 3, Lekics 3. Edző: Allan Heine

MOSONMAGYARÓVÁR: Halter – Molnár D. 1, Lancz 3, Varga Emília 2 (1), WOLFS 4, IVANCOK-SOLTIC 5, Magyar F. 2. Csere: Horváth Sz. (kapus), Horváth M., Baumgartner 1, Lánczky, Megyeri, Pádár L. Megbízott edző: Vers Ákos

Az eredmény alakulása. 9. perc: 4–0. 21. p.: 11–4. 36. p.: 20–10. 47. p.: 27–14. 56. p.: 34–17

Kiállítások: 8, ill. 10 perc

Hétméteresek: 5/5, ill. 3/1

MESTERMÉRLEG

Allan Heine: – Védekezésben és a kapuban magas szinten teljesítettünk. Az elején talán nem voltunk elég élesek bizonyos lövőhelyzetekben, de összességében rendkívül elégedett vagyok, profin és nagy összpontosítással lehoztuk a találkozót.

Vers Ákos: – Megérdemelten nyert a Ferencváros. Próbáltunk erőt meríteni a Győr elleni múlt heti meccsből és keményebben védekezni, ami jobban is ment most, mint az előző bajnokin. Büszke vagyok a lányokra, ennyien tudtunk kiállni, küzdöttünk becsülettel, helyenként támadásban és védekezésben is jó megoldásokat alkalmaztunk.