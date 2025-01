Öt góllal nyert a Ferencváros a Győr ellen, és átvette a vezetést az NB I-ben

KÉZILABDA

NŐI NB I, 11. FORDULÓ

FTC-RAIL CARGO HUNGARIA–GYŐRI AUDI ETO KC 23–18 (14–10)

Budapest, Elek Gyula Aréna, 1200 néző. Vezette: Andorka M., Hucker

FTC: GLAUSER – MALESTEIN 4, Klujber, Lekics 2 (1), Edwige, Bölk, Márton G. Csere: Janurik (kapus), O. Kanor 2, Dmitrijeva 3, CVIJICS 3, Maszlova 3, SIMON P. 6. Edző: Allan Heine

GYŐR: SAKO – Győri-Lukács, Housheer 3 (3), BRATTSET DALE 3, Dulfer, Nze Minko 1, Van Wetering 1. Csere: De Paula 2, Fodor Cs. 1, Rju Un Hi 3, Blohm, K. Jörgensen 1, HOVDEN 3. Edző: Per Johansson

Az eredmény alakulása. 8. perc: 2–2. 13. p.: 4–3. 16. p.: 4–5. 18. p.: 6–6. 23. p.: 12–6. 36. p.: 14–13. 38. p.: 15–14. 44. p.: 18–14. 52. p.: 20–16. 59. p.: 22–17. Kiállítások: 2, ill. 4 perc. Hétméteresek: 3/1, ill. 5/3

MESTERMÉRLEG

Allan Heine: – Egy Fradi–Győr rangadó előtt sosem tudhatod, hogy pontosan mire számíthatsz. Magas színvonalú játékot és taktikai csatát hozott a mérkőzés. Büszke vagyok a csapatomra, mert amikor a Győr visszajött a meccsbe, akkor is magabiztosak maradtunk. Mindkét szurkolótábor kitett magáért.

Per Johansson: – Hatadou Sako és Laura Glauser kapusteljesítménye meghatározta a meccset. Hatadou nagyszerű volt végig, de a hajrában Laura még kiemelkedőbb teljesítményt nyújtott. Ennyi lőtt góllal nem lehet ilyen hőfokú meccsen győzni. A védekezésünkkel elégedett vagyok, hiszen Klujber Katrint, Andrea Lekicset és Emily Bölköt is sikerült kivennünk a játékból, de ilyen gyenge támadójátékkal nem lehet nyerni.

Hatalmas élőképpel készültek a ferencvárosi szurkolók a Győri ETO elleni rangadóra, a fővárosi klub szimpatizánsai abban bíztak, hogy folytatódik az FTC remek sorozata, a címvédő az elmúlt öt évben mindig megverte hazai pályán a bajnokságban legfőbb riválisát. Először nézett egymással farkasszemet az Elek Gyula Arénában a két skandináv edző, a hazaiakat irányító dán Allan Heine és a vendégek mestere, a svéd Per Johansson – sajtóhírek szerint pedig lehet, hogy utoljára, ugyanis dán Tv2 úgy tudja, az FTC Jesper Jensent szeretné edzőnek a következő szezontól. A Ferencváros mindenesetre jelezte, jelenleg van egy edzője, akit Allan Heinének hívnak…

Hétméteresből született meg a mérkőzés első gólja, az 5. percben Dione Housheer juttatta előnyhöz a vendégeket. A két francia válogatott kapus közül az ETO-t erősítő, már a bemelegítéskor önkívületi állapotban lévő Hatadou Sako fontos védéseket mutatott be, honfitársa, Orlane Kanor kísérleténél már tehetetlennek bizonyult. Gyorsabb támadásokat vezettek a győriek, próbálták kihasználni a hazaiak rendezetlen védelmét, az FTC inkább igyekezett kijátszani a támadóidőt.

A 20. percben először vezetett kettővel a Ferencváros, át is állt hét-hatra támadásban az ETO, csakhogy hibáztak, Kanor pedig kihasználta az üresen tátongó kaput. Sako próbálta nyugtatni társait, de a következő támadásba is belehibáztak a győriek, ezúttal Malestein élt az üres kapus lehetőséggel, 10–6-nál jött is az időkérés Johanssontól. Housheer kapta az első kiállítást, Simon Petra pedig gólt szerzett, elsöprő fölényben játszott ezekben a percekben Ferencváros, amihez kapusuk, Laura Glauser is hozzátette a magáét. Sako újabb hárításai és Fodor Csenge bevetődéses találata jelezte, az ETO nem adta fel. A félidőt lezáró sípszó után még esett egy látványos, de érvénytelen Dmitrijeva-gól, ám így is a hazaiak mehettek boldogabban szünetre, 14–10-re vezettek.

Emilie Hovden kezdett a jobb szélen a győrieknél a második félidőben, mindjárt góllal nyitott a norvég Eb-győztes, amit további két ETO-találat követett, míg a Ferencváros hat perc alatt egyszer sem vette be a parádézó Sako kapuját, Allan Heine időt is kért. Ébredezett a címvédő, Glauser teljesítménye sem maradt el honfitársa mögött, Fodor két ziccerét is hárította. Malestein csúnyán hetest rontott, Simon a következőt is kihagyta, ám a kapufáról kivágódó labdát begyűjtve betalált, miközben a győri lehetőségek kimaradtak. Simon kellemetlen lövésével ismét visszaállt a négygólos különbség, erre a gólra Bruna De Paula válaszolt azonnal. Estelle Nze Minko sokadik helyzete maradt ki, a túloldalon Klujber Katrin tűnt fel ismét a pályán, de az Év női sportolója cím jelöltjének nem ez volt pályafutása legjobb mérkőzése.

Az utolsó tíz percnek négygólos Fradi-előnnyel vághattak neki a felek, a hajrára a győriek nem tudtak jobban felpörögni, így a Ferencváros 23–18-ra nyerte az idény első rangadóját, köszönhetően a kiválóan védő Glausernek és annak, hogy jóval kevesebbet hibáztak a mezőnyben. A győriek rossz népligeti sorozata nem szakadt meg, de abban a tudatban várhatják a májusi visszavágót, hogy ha addig nem hibáznak, egy győzelemmel ők lehetnek a bajnokok.

További eredmények:

Alba Fehérvár KC–Szombathelyi KKA 23–23 (10–13)

Moyra-Budaörs–MTK Budapest 32–30 (16–15)

Dunaújvárosi Kohász KA–DVSC Schaeffler 23–37 (10–16)

Váci NKSE–Kisvárda Master Good SE 26–25 (12–14)

AZ ÁLLÁS M Gy D V L–K Gk P 1. FTC 11 10 1 – 363–255 +108 21 2. Győr 11 10 – 1 395–253 +142 20 3. Esztergom 11 9 – 2 335–313 +22 18 4. Debrecen 11 7 2 2 361–293 +68 16 5. Szombathely 11 5 2 4 307–330 –23 12 6. Vác 11 5 – 6 318–331 –13 10 7. Kisvárda 11 5 – 6 279–306 –27 10 8. Vasas 11 4 1 6 305–355 –50 9 9. Mosonmagyaróvár 11 4 – 7 320–332 –12 8 10. Budaörs 11 3 2 6 297–345 –48 8 11. Fehérvár 11 3 1 7 296–303 –7 7 12. Békéscsaba 11 3 1 7 308–350 –42 7 13. Dunaújváros 11 3 – 8 317–369 –52 6 14. MTK 11 1 – 10 291–357 –66 2

