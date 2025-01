Kikapott a váratlan edzőváltás után a Mosonmagyaróvár az Európa-ligában

A Motherson Mosonmagyaróvári KC közösségi oldalán fél órával a kezdés előtt jelent meg, hogy Gyurka János közös megegyezéssel távozik a kispadról, így a találkozón eddigi segítője, Stranigg Ferenc irányította a csapatot. Ezt követően a kezdésnél kicsit be is ragadt az Óvár, ám 1–4 után 7–5-re átvette a vezetést, a szünetre viszont a Blomberg mehetett egygólos előnnyel. A folytatás is szorosan alakult, és bár a döntetlen után Stranigg Zsófia két góljával a kisalföldiek 24–22-re vezettek, gyorsak egyenlítettek a németek. 27–27-et követően a vendégek sorozatban három gólt lőttek. A hajrában elsősorban Tóth Gabriella góljaival próbált kapaszkodni a Mosonmagyaróvár, de kikapott 34–32-re, így két mérkőzés után pont nélkül áll az Európa-ligában.

NŐI KÉZILABDA EURÓPA-LIGA

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

C-CSOPORT

Motherson Mosonmagyaróvári KC–HSG Blomberg-Lippe (német) 32–34 (16–17)

Részletes jegyzőkönyv hamarosan.

Dijon (francia)–Zaglebie Lubin (lengyel) 27–29 (16–15)

A csoport állása: 1. Blomberg 4 pont (69–62), 2. Zaglebie Lubin 4 (60–56), 3. Mosonmagyaróvár 0 (61–65), 4. Dijon (57–64)