A Győr legyőzte a Brestet, és nagy lépést tett a csoportelsőség megszerzése felé

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

10. FORDULÓ, szombati mérkőzés

B-CSOPORT

Győri Audi ETO KC–Brest Bretagne (francia) 28–27 (14–13)

Győr, 4889 néző. V: Vujacsics, Kazanegra (montenegróiak).

GYŐR: S. TOFT – Győri-Lukács 3, Housheer 3, K. Jörgensen 3 (1), Blohm 3, Nze Minko 1, FODOR CS. 6. Csere: SAKO (kapus), DULFER 1, Rju Un Hi 2, DE PAULA 5, Hovden 1. Edző: Per Johansson

BREST: FILTER – COATANEA 3, VJAHIREVA 7 (2), Foppa 3, Ondono 1, Nocandy 1, C. LASSOURCE 7. Csere: Mairot 4 (2), Faure 1, Lott, K. Novak. Edző: Raphaëlle Tervel

Az eredmény alakulása. 7. perc: 3–4. 9. p.: 6–5. 14. p.: 6–8. 22. p.: 10–11. 27. p.: 11–11. 36. p.: 17–15. 39. p.: 19–15. 42. p.: 21–16. 52. p.: 24–23. 57. p.: 26–25. Kiállítások: 8, ill. 6 perc. Hétméteresek: 4/1, ill. 6/4

MESTERMÉRLEG

Per Johansson: – A Brest az egyik legkiszámíthatatlanabb ellenfél, szinte lehetetlen elemezni a játékát, mindig képes meglepetést okozni. Csapatunk bizonyította, van tartása, mert kulcsemberünk, Kari Brattset Dale nélkül is nagyon értékes győzelmet aratott, ez sokat jelenthet a végelszámolásnál.

Raphaëlle Tervel: – Két jó csapat játszotta az évek óta szokásos szoros egymás elleni mérkőzését. A látványos játékban részünkről csupán apróságok hiányoztak a sikerhez, megvoltak a lehetőségeink. Ötgólos hátránynál sem adtuk fel, és ezért dicséret illeti a játékosainkat.

„INDULJON A BANZÁJ” – zengett a győri Audi Aréna csarnokában az ismert sláger az ETO–Brest Bajnokok Ligája-csoportrangadó bemelegítésekor. A hazai játékosok és szurkolók ünnepre készültek, a francia csapat ellen ugyanis a háromszázadik BL-találkozóját vívta a címvédő. A győriek mestere, Per Johansson előrehozott BL-döntőre számított a csoport másik legerősebbje ellen, ráadásul meg kellett oldani a csapatkapitány Kari Brattset Dale pótlását is, aki ugyan a kispadra leült, de sérülése miatt ezúttal csak verbálisan tudott segíteni.

Hatalmas ováció fogadta a bemutatáskor a vendég brestiek mesterét, Raphaëlle Tervel játékosként és másodedzőként is megfordult a Rába partján. Az első gólörömre sem kellett sokat várnia a népes szurkolótábornak, Dione Housheer talált be, majd Sandra Toft mutatott be védést. Housheert nem sokkal később elrontott csere miatt küldték ki két percre. Fej fej mellett haladtak a csapatok, Győri-Lukács Viktória megszerezte 200. BL-gólját, a túloldali szélső, Fodor Csenge duplájával pedig már az ETO vezetett 6–5-re.

Elrontott hetes és kihagyott ziccerek is kellettek ahhoz, hogy a brestiek fordítsanak, öt perc alatt háromszor is bevették Toft kapuját. A győri gólcsendet Bruna de Paula törte meg, a szpíker arra kérte a közönséget, hogy a brestiek támadásánál csináljanak egy kis zajt, ami hatásosnak bizonyult, a lehetőség ki is maradt, ráadásul a túloldalon Győri-Lukács betalált, ezzel ismét döntetlent mutatott az eredményjelző…

Azonban hamar visszaállt a kétgólos bresti előny. A montenegrói játékvezetőpáros már a meccs elején magára haragította a közönséget, Linn Blohm kiállításakor is éles füttyszót kapott a duó, annál nagyobb üdvrivalgás fogadta Fodort, amikor ismét egalizált. Ráadásul a franciák balátlövője, Clarisse Mairot két percre kiállt, az előnyt azonban nem sikerült megszerezni. Amikor visszatért, kapufára dobta a hétméterest, De Paula bombája pedig meghozta a hőn áhított előnyt. A védekezésnél megint működött a „zaj”, a labdaszerzést követően a jól játszó brazil légiós ismét betalált. A szünetre 14–13-as hazai vezetéssel vonulhattak a felek, és a második félidő is hasonlóképp kezdődött. Housheer is jubilált, századik találatával visszaállította a kétgólos különbséget.

„Bravo defense” – dicsérte meg jogosan a győri védelmet a hangosbemondó, a túloldalon Blohm volt eredményes. 19–15-nél jött is az időkérés a vendégeknél. Tervel tervét Fodor csavarása húzta keresztül, miközben Toft teljesítménye feljavult. A győri hetesek azonban ezen a napon nem akartak bemenni, Fodor viszont villogott, ő és Blohm gondoskodott arról, hogy ne jöjjenek vissza a meccsbe a franciák. Vjahireváék persze nem adták fel, lerohanásokból kettőre csökkentették a lemaradást tíz perccel a vége előtt. A hajrá izgalmakat ígért…

…és hozott is. Sako kulcspillanatban védett ziccert, azzal egyenlíthettek volna a brestiek. Nagyon kellett Rju Un Hi gólja, majd a francia kapus hetest is hárított, skandálta is a nevét a csarnok. A Sako-show folytatódott, egygólos győri vezetésnél két ziccert is kifogott, honfitársa, Estelle Nze Minko a legjobbkor talált be 2:16 perccel a vége előtt. A negyedik győri hetes azért csak bement, végül 28–27-re nyert az ETO.

A kulcsfontosságú sikernek köszönhetően csoportja élén marad a győri csapat, és a negyeddöntő már csak egy lépésre van. Akkor aztán tényleg indulhat a banzáj.