A Ferencváros edzője szerint a CSM elleni két mérkőzésük volt a legjobb

„Óriási kihívás volt megtalálni az egyensúlyt és a jó ritmust – kezdte az első félév értékelését Allan Heine vezetőedző a klub hivatalos honlapján. – Be kellett építeni az új játékosokat, miközben augusztus 19-én kapcsolódtak be a munkába, és az idény első tétmérkőzését szeptember 4-én vívtuk. Nagy munka volt, de örömmel láthattuk, hogy napról napra jobbak lettünk, elöl és hátul is egyre jobb volt az egyensúly, egyre inkább kontroll alatt tartottuk a meccseket. Előbb huszonöt percünk volt jó egy találkozón, ezt toltuk egyre kijjebb, és a Storhamar ellen már negyven percre nyújtottuk a kiváló teljesítményt.”

2024 nyarán négy klasszis kézilabdázó, Darja Dmitrijeva, Laura Glauser, Orlane Kanor és Valerija Maszlova érkezett a csapathoz, amely október közepéig a hazai és a nemzetközi fronton is hibátlanul menetelt. Akkor egy hét alatt a Metz, a DVSC és a Krim ellen kellett helytállniuk a ferencvárosiaknak: Franciaországban szenvedték el egyetlen őszi vereségüket, valamint a Debrecen időn túli hetessel egyenlített.

„Néhány kis momentum dönthet el rangadókat, Debrecenben nem volt szerencsénk, szomorú vagyok a pontvesztés miatt, de amikor új csapatod van, ilyen meccsek is előfordulnak. Az ősz csúcspontja egyértelműen a Bucuresti elleni két összecsapás volt, jó ütemben találkoztunk vele, és bár a CSM volt a legjobb riválisunk az ősszel, kétszer is felülmúltuk. Sok jó egyéni teljesítményt láthattunk, a padról is ragyogóan szálltak be a játékosok, végig megmaradt a magas színvonal, hazai pályán pedig egészen fantasztikus szurkolást is kaptunk. Összességében elégedett vagyok az ősszel, de tudunk még fejlődni. A védekezésünk volt jobb, és szeretném, hogy támadásban is meglegyen ez az intenzitás, hogy jó helyzeteket alakítsunk ki csapatként, mert nagyon nehéz mérkőzések várnak ránk.”

A Ferencváros december 28-án a Szombathely ellen folytatja szereplését, 2025-öt pedig a Győr elleni csúcsrangadóval nyitja.

„Mindig különleges a Győrrel játszani, óriási küzdelem van mindig, de előbb a Szombathelyre kell koncentrálnunk. Nincs sok idő a felkészülésre az Európa-bajnokság és karácsony után, ám ez valójában minden csapatra igaz, illetve a játékosok is hozzá vannak szokva ehhez a ritmushoz, készen állnak erre.”

Allan Heine elmondta a véleményét a magyar válogatott Európa-bajnoki szerepléséről is.

„Fantasztikus verseny volt, gyakorlatilag az összes mérkőzést láttam, és külön öröm volt nézni a magyar csapat fejlődését. A figyelmem természetesen a dánok és a magyarok mellett a franciákon, a hollandokon és a németeken is hatványozott volt, de tényleg nagyon élveztem a teljes Eb-t. Norvégia kiemelkedett, extra teljesítmény kellett volna a dánoktól ellene, ám ez nem jött össze a teljes meccs alatt. Az egyáltalán nem lepett meg, hogy a magyarok bronzérmesek lettek, egy podcastben az Eb előtt épp ezt a végeredményt tippeltem, legfeljebb az volt kissé meglepő, hogy mennyire jó, modern és gyors kézilabdát mutattak. Nagyon szép munka volt!”