Tízgólos győri győzelemmel kezdődött a női kézilabda NB I fordulója

NŐI KÉZILABDA NB I

9. FORDULÓ, keddi mérkőzés

GYŐRI AUDI ETO KC–SZOMBATHELYI KKA 32–22 (16–10)

Győr, 1195 néző. Vezette: Hársfalvi Zs., Mórocz

GYŐR: S. Toft – Hovden 1, RJU UN HI 6, K. JÖRGENSEN 6, BLOHM 5, Nze Minko 2, Van Wetering 2. Csere: GYŐRI A. (kapus), Dulfer 1, Housheer 4 (2), Rédecsi 1, Brattset 1, De Paula 3, Varga D. Edző: Per Johansson

SZOMBATHELY: De Almeida – Akijama 1, MALOVICS 5, Szmolek 1, Szeberényi, Pődör R. 6 (4), Kazai. Csere: Csatlós, Marinovic (kapusok), PŐDÖR B. 7, Kulcsár D., Dzsatevszka, Bujnochová 1, Varga N., Balogh P. 1. Edző: Bo Rudgaard

Az eredmény alakulása. 8. perc: 3–2. 12. p.: 4–4. 17. p.: 8–4. 20. p.: 9–6. 25. p.: 12–8. 37. p.: 20–13. 43. p.: 23–16. 51. p.: 29–19. 56. p.: 31–20

Kiállítások: 2, ill. 6 perc

Hétméteresek: 2/2, ill. 5/4

MESTERMÉRLEG

Per Johansson: – Felkészültünk az idényben eddig jól szereplő Szombathelyből, jól is küzdöttek a vendégek, olykor technikai hibákra késztetve a mieinket. De mindent egybevetve elégedettek lehetünk, jó alkalom volt a meccs, hogy felkészüljünk a vasárnapi, Rapid elleni bukaresti Bajnokok Ligája-találkozóra.

Bo Rudgaard: – Végig próbáltam tűzben tartani a játékosaimat, hogy lássuk, mire vagyunk képesek egy ETO-képességű csapattal szemben. Adódtak üresjáratok, de a tanulság, hogy amit a Győr ellen meg tudtunk csinálni, arra a többi klubbal vívott bajnokikon is képesek lehetünk.

Tudósított: MOHAY GÁBOR

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA

November 13., szerda

17.30: Mosonmagyaróvár–DVSC

19.15: FTC–MTK

November 14., csütörtök

18.00: Vác–DKKA

November 16., szombat

16.30: Fehérvár–Esztergom

17.00: Budaörs–Vasas

18.00: Békéscsaba–Kisvárda