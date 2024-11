Női kézilabda NB I: Győrben kapott ki először az újonc Esztergom

NŐI KÉZILABDA NB I

7. FORDULÓ

GYŐRI AUDI ETO KC–MOL ESZTERGOM 43–20 (20–8)

Győr, 3944 néző. V: Andorka, Hucker.

GYŐR: SAKO – GYŐRI-LUKÁCS 4, Housheer 5 (3), NZE-MINKO 5, BRATTSET DALE 7, Breistöl 4, Van Wetering 1. Csere: Győri A. (kapus), K. Jörgensen 2, De Paula 4, Blohm 4, Rju Un Hi 1, Hovden 2, Fodor Cs. 4. Edző: Per Johansson

ESZTERGOM: Tóth Nikolett – Kovács Anett 1, Majoros K., Kisfaludy 1, FARAGÓ LEA 5 (2), Szucsánszki, Hajtai 2. Csere: Herczeg (kapus), Ballai B. 3, Kármán, Nick 1, Horváth F. 1, Teplán 2, Bede 1, Mlinko 2, Kiss D. 1. Edző: Elek Gábor

Az eredmény alakulása. 5. perc: 3–0. 9. p.: 5–3. 15. p.: 9–4. 20. p.: 13–5. 25. p.: 17–8. 35. p.: 22–11. 41. p.: 26–12. 48. p.: 31–16. 53. p.: 36–18. 58. p.: 40–20.

Kiállítások. 4, ill. 6 perc

Hétméteresek: 4/3, ill. 2/2

MESTERMÉRLEG

Per Johansson: – Az Odense elleni vereség után rendet kellett tenni a fejekben, ezzel a védekezéssel úgy érzem visszatértünk a jó útra. Ez volt az eddigi legnagyobb különbségű győzelmünk, de fontosabb, hogy hatvan percen keresztül tudtak egymásért küzdeni a játékosaink.

Elek Gábor: – Jobban is megnehezíthettük volna az ETO dolgát, de edzőpartnerek voltunk, ledaráltak bennünket. Kevesen járnak győzni Győrbe, mi se ezzel az elképzeléssel jöttünk, de kicsivel többet vártam a csapattól.

FTC-RAIL CARGO HUNGARIA–VASAS SC 39–21 (18–13)

Elek Gyula Aréna, 900 néző. V: Kovács-Sebők, Vastag-Réti.

FTC: Böde-Bíró – Malestein 4, Klujber 5 (2), Cvijics 2, Lekics 2, O. KANOR 5, Márton G. 4. Csere: JANURIK (kapus) Dmitrijeva 1, HÁRSFALVI 7, Papp, Bordás 2, Maszlova 3, Szöllősi-Zácsik 2, Simon P. 2. Edző: Allan Heine

VASAS: Zsigmond – Mihály 2, Boldizsár, Dubán 1, Juhász, Szilovics 4, Oláh 5 (4). Csere: Balog (kapus), Erdős, Varjas, Domonkos 1, FARKAS 6, Dombi, Sápi, Ferenczy, Nagy 2. Edző: Konkoly Csaba

Az eredmény alakulása. 7. perc: 4–3 15. p.: 7–7 22. p.: 11–10 28. p.: 16–13 35. p.: 22–15 42. p.: 28–18 50. p.: 33–19 56. p.: 36–20.

Hétméteresek: 2/2, ill. 4/5

Kiállítások: 4, ill. 6 perc

MESTERMÉRLEG

Allan Heine: – Úgy alakult a mérkőzés ahogy gondoltam. Bár a Vasas nagy nyomást helyezett ránk főleg támadásban a mérkőzés huszadik percétől kezdve sikerült átvennünk az irányítást. Megvolt a jó védekezés, amihez Janurik védések párosultak. Magabiztosan játszottunk jó teljesítményekkel.

Konkoly Csaba: – Először is szeretnék gratulálni a Ferencváros csapatának a megérdemelt győzelemért. Fáj a különbség. Az első félidőben még működtek a dolgok amiket megbeszéltünk, bár már akkor is sok lerohanás gólt kaptunk. Nem véletlenül BL szereplő a Fradi, minden hibánkat duplán megbüntette. A második félidőben nagyon bizonytalan játék volt ránk jellemző, így nyílt az olló. Dolgozunk tovább, a következő mérkőzésekből pontokat szeretnénk gyűjteni.

ALBA FEHÉRVÁR KC–DVSC SCHAEFFLER 27–32 (16–17)

Székesfehérvár, 400 néző. V: Kiu G., Kiu T.

FEHÉRVÁR: Aalla – SZABÓ-MÁJER 5, Trawczynska 4 (2), Szabó K. 2, Kocsis B. 1, SZMBATJAN 5, Takó 2. Csere: Hadfi (kapus), Moreno, Sulyok, KÖVÉR 6, Utasi 2, Tolnai. Edző: Szuzana Lazovics

DEBRECEN: Ryde – Töpfner 3 (2), SERCIEN-UGOLIN 8, FÜZI-TÓVIZI 5, THORLEIJFSDOTTIR 3, Jovovics 3, Petrus 3. Csere: GABRIEL (kapus), Tóth Nikolett 4, CSERNYÁNSZKI 2, Haggerty, Hornyák D., Dramac, Grosch 1, Vámos M. Edző: Szilágyi Zoltán

Az eredmény alakulása. 6. perc: 5–4. 12. p.: 6–8. 18. p.: 11–13. 21. p.: 14–13. 26. p.: 16–16. 34. p.: 17–20. 40. p.: 18–21. 46. p.: 19–25. 52. p.: 23–29. 58. p.: 25–30.

Kiállítások: 10, ill. 10 perc

Hétméteresek: 3/2, ill. 2/2

MESTERMÉRLEG

Szuzana Lazovics: – Azzal mindenképpen elégedett vagyok, hogy a lányok nem adták fel az utolsó percekben sem. Az első játékrészben jól játszottunk, a másodikat viszont egy tízperces rövidzárlattal kezdtük, amikor ellépett tőlünk a Debrecen, de hangsúlyozom még egyszer, a játékosaim mentalitásával nem volt ma probléma. A legnagyobb különbség ma a kapusok terén látszódott, ellenfelünk hálóőrei sokkal összeszedettebben védtek és megtartották a csapatot.

Szilágyi Zoltán: – Tudtuk, hogy ilyen lesz, nehéz mérkőzésre számítottunk. Az első félidőben sok problémánk volt, nem voltunk elég kemények, nem vállaltuk fel az ütközéseket, túlsegítettünk bizonyos szituációkban. A szünet után viszont a támadójátékunk rendben volt, az első tizenöt perc alatt talán két gólt, ha kaptunk, tehát egyértelműen nagyon komolyan feljavult a védekezésünk és mindenféleképpen ez volt a kulcsa annak, hogy a magunk javára tudtuk fordítani a meccset

MOYRA-BUDAÖRS HB–KISVÁRDA MASTER GOOD SE 27–30 (13–14)

Budaörs, 600 néző. V: Sándor Gy., Szabó B.

BUDAÖRS: Vártok R. – Sztankovics K. 3, SZEKERCZÉS 8 (4), DEBRECZENI-KLIVINYI 6, Gorilszka 3, Horváth P., Szöllősi-Schatzl 1. Csere: Bőle (kapus), UHRIN 5, Bardi 1, Marincsák, Hudák, Schneider, Vártok T. Edző: Buday Dániel

KISVÁRDA: Mátéfi D. – GÉM 4, Kovalcsik B. 3, L. KALAUS 4 (1), Szabó Lili 3, Gyimesi, Mérai 4. Csere: LESKÓCZI (kapus), E. NOVAK 4, Kostyó, Karnik Sz. 5 (3), Ajano 1, Karé 2. Edző: Józsa Krisztián

Az eredmény alakulása. 7. perc: 3–3. 16. p.: 7–7. 19. p.: 9–7. 22. p.: 10–11. 28. p.: 12–13. 35. p.: 16–16. 42. p.: 22–20. 48. p.: 23–23. 54. p.: 25–25. 58. p.: 27–28

Kiállítások: 4, ill. 6 perc

Hétméteresek: 4/4, ill. 4/5

MESTERMÉRLEG

Buday Dániel: – Ellenfelünk megérdemelte a győzelmet, hullámvölgyben vagyunk, a küzdelem és az akarat megvolt. A legfőbb problémánk az, hogy nincs kapusunk. Dolgozni kell tovább, hogy kijöjjünk a gödörből.

Józsa Krisztián: – Nagyon jó csapatot sikerült idegenben legyőznünk. Szoros találkozót játszottunk, a második félidőben a kapusteljesítmény döntött, támadójátékban pedig olyan extrát hoztunk, amelyekkel idegenben meccset lehet nyerni.

Váci NKSE–Tappe-Békéscsabai Előre NKSE 32–33 (16–16)

Szombathelyi KKA–MTK Budapest 32–24 (17–15)

Jegyzőkönyvek később.