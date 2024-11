Könnyed, nagyon könnyed Veszprém-siker az Eurofarm Peliszter ellen

Aron Pálmarsson ezúttal is az egyik leghasznosabb játékosnak bizonyult a hazai csapatban, nem is a góllövés miatt, egy átlövés mellett kiosztott négy gólpasszt az első játékrészben, a védelemben pedig elképesztő munkát végzett. A hazaiak fala egyébként is jól mozgott együtt, harminc perc alatt csak 11 gólt engedélyezett az északmacedónoknak, akik láthatóan már jóval a szünet előtt elengedték ezt a mérkőzést. Az első félidő második felében aztán az orosz balátlövő, Szergej Koszorotov is beindult, és alig kilenc perc alatt ötször talált be Nikola Mitrevszki kapujába, aki tehetetlen volt a bombáival szemben.

Érdekes, hogy a vendégek két hete kinevezett edzője, Raúl Alonso döntésein is látszott, hogy még ismerkedik a kerettel, a szünetig tizenegy játékost küldött be, ami mutatja, hogy még nagy erőkkel keresi az első sorát, amelyik tökéletesen passzol a taktikai változtatásaihoz. Talán a kilencgólos félidei vezetés miatt lehetett, de a befejezésnél mintha nem koncentráltak volna eléggé, ráadásul a Peliszter védelme és kapusteljesítménye is feljavult, tizenkét perc alatt csak két gólt szerzett a Veszprém. Sőt, volt egy több mint hatperces periódus a találkozón, amikor egyáltalán nem született gól.

A hazai támadásokból hiányzott az az átütő erő, ami a szünet előtt még megvolt, a hazaiak spanyol edzője időt is kért, és határozott utasításokkal próbálta visszarángatni játékosait a Veszprém Aréna parkettjére. Ez valamelyest sikerült is, így a veszprémiek nagy különbségű győzelme egy pillanatig sem forgott veszélyben, mert láthatóan nem okozott gondot tartani a különbséget, de a második félidőt az északmacedón együttes is tisztességesen lehozta.

A végén még Mikita Vajlupau forgácsolta meg a felső kapufát egy félpályás lövéssel, a vége 33–26 lett, a Veszprém simán otthon tartotta a két pontot. Legfeljebb az rondíthat bele a győzelmi mámorába, hogy a meccs végére azért mégis majdnem sikerült lövéspontosságban a vendégek szintjére romlani. Ha a magyar csapat kicsit összeszedettebben kézilabdázik a második harminc percben, lehetett volna a siker nagyobb különbségű is, de az Építők így is biztosan a Bajnokok Ligája A-csoportjának élén tölti a telet.