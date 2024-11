A címvédő Győr és az FTC is meggyőzően szerepelt a női kézilabda BL őszi csoportmeccsein

BEFEJEZŐDTEK A KÜZDELMEK erre a naptári évre a női kézilabda Bajnokok Ligájában. A 16 csapatos mezőny túl van a csoportkör felén, a két magyar induló, a címvédő Győr és a bajnoki, illetve Magyar Kupa-aranyérmes Ferencváros is jó helyzetből várhatja a januári folytatást, mindkét együttesnek abszolút reális esélye van arra, hogy az automatikusan negyeddöntőbe jutást érő első két hely valamelyikén végezzen.

Az A jelű nyolcasban hamar kirajzolódtak a várt erőviszonyok, a főtáblán eddig messze a legkevesebb, meccsenként átlagban kevesebb mint 25 gólt kapó FTC, illetve a magyar válogatott Szemerey Zsófit és Vámos Petrát is foglalkoztató francia Metz leszakította az élbolyban a szlovén Krim Ljubljanát és a román CSM Bucuresti-et, miközben az ETO jóval kiegyenlítettebb csoportjában elképesztően szoros és sűrű a mezőny, ott a január-februári találkozók még óriási csatákat és fordulatokat ígérnek, pláne, hogy a jövő csütörtökön rajtoló Európa-bajnokság miatt beiktatott hosszabb szünet is hatással lehet a végeredményre.

„Mindkét együttes nagyon jól áll. Nyilván a Győr első helye önmagáért beszél, de a Ferencvárosé is biztató, abban a pozícióban vannak, ahol lenni kell a negyeddöntőbe jutás szempontjából – értékelte a két magyar élcsapat őszi szereplését Danyi Gábor BL-győztes edző, lapunk állandó szakértője. – Ha azt nézzük, miként alakult az eddigi teljesítményük, arra talán senki sem számított, hogy az ETO pontot veszít a Buducsnoszt ellen, illetve kikap az Odensétől hazai pályán, viszont a Brestben aratott győzelem nagy fegyvertény, illetve hozta a kötelezőket is a csapat. A lényeg, hogy ott vannak a győriek az élen, hogy milyen játékkal érték el ezt eddig, nem annyira fontos. Ugyanez érvényes a Ferencvárosra is, amely csak Metzben kapott ki, a többi találkozóját hozta. Alakuló játék, új csapat, sok jó kézilabdázó – ezek rendre felvetődnek, és egy-egy meccs alakulása nagyban függ attól is, hogy éppen milyen fázisában tartanak a csapatépítésnek és miként bírják a szerda-hétvége ritmust. De szerintem a BL-ben igazán majd csak tavasszal számít, hogy milyen játékot mutat egy csapat, amikor közeledik a négyes döntő. Az FTC kapcsán eddig mindig az volt a kérdés, hogy bejut-e a final fourba, a mostani csoportmeccseken a megerősödött kerettel határozott jelzést adott, hogy ott van a legjobbak között, és számolni kell vele.”

A korábbi női szövetségi kapitány szerint a ferencvárosiak a román CSM Bucuresti elleni dupla győzelme nemcsak szakmailag volt lényeges, hanem mentálisan is „megemelheti őket”, hiszen ez „örök” rivalizálás, ráadásul most először idegenben is felül tudták múlni a bukarestieket, megtörve egy rossz sorozatot. Az előző idényt gyakorlatilag egy sorral játszotta végig az FTC, ami végül jól sült el, a jelenlegi kiírásban viszont minden posztra kettő, némelyiken három klasszis áll rendelkezésre.

„Ha nincs elég játékosod, az sem egyszerű, miként annak is megvannak a buktatói, hogyan forgatod a mélyebb keretet és tartod tűzben az összes kézilabdázódat, hogyan tudod motiválni őket, de egyelőre úgy tűnik, ezt hellyel-közzel megoldották a Fradinál – mert egyetlenegy dolog számít: az eredmény” – vélte Danyi Gábor.

A kilencedik körben a Ferencváros a szlovén Ljubljanához utazik, míg a Győr a dán Odense vendége lesz a január 11–12-i hétvégén.

EZ TÖRTÉNT EDDIG AZ FTC CSOPORTMECCSEI

–Nyköbing (dán) (o) 31–22

–Koprivnica (horvát) (o) 33–24

–Storhamar (norvég) (i) 27–21

–Bistrita (román) (o) 32–28

–Metz (francia) (i) 19–24

–Ljubljana (szlovén) (o) 28–26

–CSM Bucuresti (román) 28–26 (i), 31–28 (o) A GYŐR CSOPORTMECCSEI

–Esbjerg (dán) (o) 28–26

–Ludwigsburg (német) (i) 31–26

–Kristiansand (norvég) (o) 27–22

–Podgorica (montenegrói) (i) 23–23

–Brest (francia) (i) 35–34

–Odense (dán) (o) 28–35

–Rapid Bucuresti (román) 31–20 (o), 28–25 (i) AZ FTC LEGJOBB GÓLLÖVŐI

1. Darja Dmitrijeva (orosz, irányító) 43 gól

2. Klujber Katrin (jobbátlövő), Angela Malestein (holland, jobbszélső) 32 gól

3. Andrea Lekics (szerb, irányító) 26 gól

A GYŐR LEGJOBB GÓLLÖVŐI

1. Dione Housheer (holland, jobbátlövő) 46 gól

2. Estelle Nze Minko (francia, irányító) 37 gól

3. Bruna de Paula (brazil, átlövő) 22 gól

AZ A CSOPORT ÁLLÁSA 1. Metz 8 7 1 – 244–218 +26 15 2. FTC 8 7 – 1 229–199 +30 14 3. Ljubljana 8 4 – 4 229–228 +1 8 4. CSM Bucuresti 8 4 – 4 230–232 –2 8 5. Podravka Vegeta 8 3 1 4 212–220 –8 7 6. Storhamar 8 2 1 5 206–214 –8 5 7. Gloria Bistrita 8 2 – 6 223–236 –13 4 8. Nyköbing 8 1 1 6 216–242 –26 3