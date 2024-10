Veronica Kristiansen hosszabbított a Győri Audi ETO-val – hivatalos

A második gyermekét szíve alatt hordó Veronica Kristiansen szerződése 2025 nyarán járt volna le, így a játékos jövője mindenképpen tárgyalás ténye lett volna jelen állapota ellenére – olvasható a győriek hivatalos honlapján. A klubvezetőség és a norvég átlövő is egyetértett abban, hogy szeretnék folytatni a kapcsolatot, ezért kettő plusz egy éves kontraktust írtak alá.

„Veronica hihetetlen munkabírású, szorgalmas és kemény játékos. Az ETO-család oszlopos tagja, aki jelenleg ismét anyai örömök elé néz. Kétség nem fér hozzá, hogy visszavárjuk a csapatba. Szezon eleji bejelentése után is egyértelmű volt, hogy tárgyalnunk kell a lejáró kontraktusáról. Nagy öröm számomra, hogy Veronica nagyra értékeli közös értékeinket, és aktív részese kívánt lenni a következő szezonoknak. Biztos vagyok benne, hogy szülését követően nemcsak a mostani évad végén, de a következő idényekben is vezére, motorja lesz csapatunknak. Örömmel jelentem be, hogy kettő plusz egy éves szerződést kötöttünk, ami várhatóan azt is jelenti, hogy Veronica itt, nálunk tervezi befejezni pályafutását. Várandósságához további jó egészséget kívánok, várjuk vissza a pályára” – nyilatkozta Endrődi Péter, a Győri ETO Kft. ügyvezetője a klub hivatalos honlapjának.

A szerződéshosszabbításról Veronica Kristiansen is elmondta a véleményét: „Győrben nemcsak a sportban, hanem a magánéletemben is révbe értem. A klub, a játékosok és a szakmai stáb hihetetlen pozitív légkört alkot, amelynek öröm részese lenni. Tudtam, hogy itt szeretném folytatni a karrierem, és örülök, hogy sikerült megegyezni a klubvezetőséggel. Nagyon jól érzem magam Győrben, a család és az anyaság még erősebbé, még elszántabbá tett. Hosszú távra tervezek, és azon leszek hogy megháláljam a bizalmat. Jelenleg a születendő gyermekemre koncentrálok, de már várom a pillanatot, amikor újra pályára léphetek. Hatalmas a motiváció bennem, szeretném, ha sok aranyérmet gyűjtenénk a mostani és a következő szezonokban közösen.”

Az olimpiai, világ- és Európa-bajnoki aranyérmes, 34 éves norvég kézilabdázó egy gyermek édesanyja, 2025-ben ad életet második gyermekének. 2018-ban érkezett a Győri Audi ETO KC-hez, amellyel eddig kétszer nyerte meg a Bajnokok Ligáját, a magyar bajnokságot és a Magyar Kupát is.