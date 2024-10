Kiharcolta a győzelmet a Brest otthonában a Győr!

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

5. FORDULÓ

B-CSOPORT

Brest Bretagne (francia)–Győri Audi ETO KC 34–35 (17–20)

Részletes jegyzőkönyv később!

ÖSSZEFOGLALÓ

A hibátlan éllovas francia Brest otthonában folytatta a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörét a címvédő Győr. Legutóbbi két mérkőzésén, a montenegrói Buducsnoszt és a Debrecen ellen finoman fogalmazva sem teljesített jól az ETO, így nagy kérdés volt, hogy most melyik arcát mutatja.

A győrieknél korábban játékosként és másodedzőként is megforduló Raphaëlle Tervel által irányított hazaiaknál hiányzott az olimpiai és világbajnok karmester és kulcsember, Méline Nocandy.

Másfél perc alatt három eladott labdával kezdett a magyar együttes, a házigazda így 3–0-ra vezetett a harmadik percben. Azonban viszonylag gyorsan magához tért az ETO, amely a nyolcadik percben előbb egyenlített, majd fordított is. Kezdett összeállni a támadójáték, Estelle Nze Minko és a támadásban, illetve védekezésben is kiválóan játszó Kari Brattset Dale a hátán vitte társait. Hatékony, precíz és gördülékeny akciókkal csapott le a hazai hibákra a Győr, amely öt perccel a szünet előtt már 19–12-re vezetett. A brestiek a félidőig négyet faragtak a hátrányukból, ami jelezte, nem adják olcsón a pontokat.

A hazaiaknál a világklasszis orosz jobbátlövő, Anna Vjahireva nem fogott ki jó napot (nagyon nem...), ám így is meccsben voltak, a szünet utáni percekben labdájuk volt, hogy egyre felzárkózzanak. Nem éltek vele, a hibákra továbbra is kíméletlenül lecsapó győriek négy gyors góllal újra elléptek hattal, így Tervel hamar, már a 36. percben időt kellett, hogy kérjen. Hatott az eligazítás, egy 3–0-s sorozatnak is köszönhetően az utolsó 20 percre fordulva kettőre zárkóztak a szívós franciák. Jókora hullámzás jellemezte a fordulatos, eseménydús és feszült találkozót, mindkét félnek voltak jó gólsorozatai, hiába tűnt úgy többször is, hogy sikerül, az ETO nem tudta végérvényesen leszakítani a Brestet. Ettől függetlenül a Rába-partiak mutattak összeszedettebb és pontosabb kézilabdát, ezért nem volt reális esélye a franciáknak az egyenlítésre. A szünet után beszálló, korábbi bresti Sandra Toft szélről megbabonázta a riválist a vendégkapuban, miközben társai támadásban az üres kapus gólokkal is hatékonyan operáltak.

Hátradőlni persze hiba lett volna győri szempontból, hiszen az elmúlt években jó néhány hasonló rangadót vívtak egymással a felek, ötször is döntetlenre végeztek, ezért tulajdonképpen „papírforma” volt, hogy négy és fél perccel a vége előtt a Brest egy gólra feljött, azaz jött a már oly sokszor látott idegtépő hajrá.

Hárommal a vége előtt a pazarul kézilabdázó Clarisse Mairot lerohanásgóljával a Brest 32–32-re egyenlített. Az utolsó perceket jól menedzselő, jól harcoló ETO-nak azonban volt válasza erre, így a podgoricai botlást értékes és fontos sikerrel feledtetve élre állt a csoportjában.