Jérémy Toto: Elképesztő energiák vannak Szegeden

KÜLÖNLEGES VOLT a Szeged legutóbbi Bajnokok Ligája-találkozója Jérémy Totónak. A beálló ugyanis előző csapatával, a francia Nantes-tal került szembe, és vívott a dudaszóig kiélezett csatát. A Tisza-partiak Bodó Richárd utolsó másodperces góljával győztek 33–32-re.

„Különleges érzelmek voltak bennem a mérkőzés közben, nem mindennapi élmény a korábbi csapattársak ellen pályára lépni – mondta Jérémy Toto. – Két fantasztikus évet töltöttem Nantes-ban, ott váltam érett, felnőtt kézilabdázóvá, a francia válogatottba is meghívtak. A szerepem nem sokat változott a Szegedben az előző klubomhoz képest. Ugyanúgy a védekezésben kell kitűnnöm, és a lerohanások végén a gyors támadásbefejezésekből is ki kell vennem a részem.”

Ez eddig tökéletesen működik, Toto a Nantes ellen kétszer is betalált. Ha pedig nem sikerül gyorsan befejezni az akciót, akkor jön a csere Bánhidi Bencével. A magyar válogatott beállónak hatalmas segítség a francia érkezése, mert így csak a támadásokra tud koncentrálni, tehát kettőzött erővel birkózhat az ellenfél rajta csimpaszkodó védőivel. A két játékos viszonya a kezdetektől fogva kifogástalan, Toto hamar beilleszkedett az együttesbe.

„Ami viszont más, mint az eddigi helyeken, ahol megfordultam, az az edzőmmel való viszonyom. Michael Apelgren nagyon nyugodt és precíz ember, aki világosan megfogalmazza, hogy mi a feladatod a rendszerben. Nagyban neki köszönhető, hogy jelenleg milyen elképesztő energiák vannak Szegeden. Csak magunkra kell figyelni, és továbbra is jönnek majd a jó eredmények. Jól állunk, de várjuk meg, hogy decemberben hol leszünk” – mondta arra a kérdésre, hogy reális-e a második hely megőrzése a csoportban.

Az első három fordulót követően csak a címvédő Barca áll a Szeged előtt a tabellán, miközben a német Magdeburg, a dán Aalborg és a lengyel Kielce is a csongrádiak mögött sorakozik. A „kékek” a hazai bajnokságban is jól kezdtek, az elmúlt vasárnap a Budakalász otthonában már a hatodik sikerüket aratták. Utóbbi összecsapáson Bánhidi mellett Mikler Roland és az osztrák válogatott balszélső Sebastian Frimmel pihenőt kapott, így Nagy Martin és két akadémista, Balogh Dániel és Szepesi Zsombor került be a meccskeretbe. Mindketten góllal hálálták meg a bizalmat.

A Szeged legközelebb a horvát RK Zagreb otthonában lép pályára október 9-én a BL-ben, a játékosok az e heti válogatott szünetben négy nap pihenőt kaptak Michael Apelgren edzőtől.

Michael APELGREN, a Szeged edzője: – Nagyon jó érzésekkel jövök edzésre mindennap, és tényleg kezdem megkedvelni a srácokat. Természetesen amikor jól alakulnak az eredmények, könnyebb így érezni. Meglátjuk, mit hoz a jövő, most a napos oldalon vagyunk, minden gördülékenyen megy. Kíváncsian várom a csapatom reakcióját egy nehezebb időszakban, akkor derül ki, a játékosok mennyire tudják kezelni, hogy a szerencse esetleg nem az ő oldalukon áll, de az eddigi teljesítményükkel rendkívül elégedett vagyok. Mondtam a srácoknak is, hogy nagyon szép volt ez az első periódus így együtt, de most jó lesz nem látni őket néhány napig…