A hazai pályán játszó csapatoknak állt a zászló a női kézilabda NB I-ben, simán nyert a DVSC

Az első tíz percben ugyan több ízben is vezetett az újonc Szombathely Debrecenben, de a folytatásban kijött a csapatok közötti minőségbeli különbség. Petrus Mirtill hat, míg Jovovity és Sercien-Ugolin fejenként öt-öt találattal terhelte a vendégek hálóját, míg a másik oldalon Pődör Rebeka tíz találatot jegyzett, de ez sem volt elég a 12 gólos vereség elkerüléséhez.

Szoros küzdelmet hozott a Vasas és az MTK fővárosi rangadója, ahol a kék-fehérek végig az eredmény után futottak. Fekete Bozsana nyolc másodperccel a vége előtt egalizált, de Farkas Johanna értékesített egy időn túli hétméterest, megszerezve ezzel a Vasas idénybeli első bajnoki győzelmét. A Békéscsabának sem volt könnyű dolga az Fehérvár ellen, de Mariana Lopes és Horváth Gréta vezérletével meg tudta nyerni azalsóházi rangadót.

KÉZILABDA

NŐI NB I

Tappe-Békéscsabai Előre NKSE–Alba Fehérvár KC 21–20 (12–8)

Békéscsaba, 850 néző. V: Bíró, Kiss O.

BÉKÉSCSABA: J. FERREIRA – HORVÁTH G. 5, Schlegel 1, Román 2, Bencsik-Giricz 1, M. LOPES 6 (4), Szondi 1. Csere: Lakatos R. (kapus), SABLIC, Borbély 2, Aranyi, Bencsik B. 2, Kukely K. 1. Edző: Rác Sándor

FEHÉRVÁR: Hadfi – SZABÓ-MÁJER 6 (2), TRAWCZYNSKA 6 (5), Moreno, Kövér, Utasi 1, TAKÓ 4. Csere: AALLA (kapus), Szmbatian 2, Tolnai, Kocsis B. 1, Sulyok. Edző: Szuzana Lazovics

Az eredmény alakulása. 8. perc: 3–2. 15. p.: 6–3. 21. p.: 9–4. 25. p.: 11–5. 29. p.: 11–7. 32. p.: 12–10. 40. p.: 18–10. 51. p.: 19–16. 58. p.: 20–19. Kiállítások: 6, ill. 8 perc. Hétméteresek: 4/4, ill. 9/7

MESTERMÉRLEG

Rác Sándor: – Az első negyven percben talán a legjobb játékot nyújtotta a csapatom, addig nagyon meg voltam elégedve a játékkal, az utolsó negyedórában viszont a legrosszabbat, mert nyolcgólos előnyünknél egymás után négy ziccert is kihagytunk.

Szuzana Lazovics: – Nem kezdtük jól a mérkőzést, nem boldogultunk az ellenfél öt egyes védekezésével. Nagyon büszke vagyok a csapatomra, mert nagy hátrányból zárkózott fel. Sajnos többen sérüléssel bajlódnak, így nem tudtunk teljes kerettel kiállni a mai mérkőzésre.

Vasas SC–MTK Budapest 27–26 (18–14)

Budaörs, 209 néző. V: Hargitai, Markó

VASAS: ZSIGMOND P. – Domonkos 2, Boldizsár, Dubán 2, Juhász F. 2, Szilovics 5, OLÁH K. 5 (2). Csere: Mészáros (kapus), DOMBI 4, Farkas J. 4 (1), Nagy N. 1, Ferenczy D. 1, Mihály 1, Fodor. Edző: Konkoly Csaba

MTK: KUBINA – Dávid-Azari 2 (1), Dakos 5 (2), Hadnagy, BUJDOSÓ-GERHÁTH F. 4, POCZETNYIK L. 4, FEKETE B. 6. Csere: Szőke (kapus), Ferenczy F. 2, Lapos, Kekezovity 2, Andróczi 1, Tóth A. Edző: Vágó Attila

Az eredmény alakulása. 3. perc: 3–3. 13. p.: 8–6. 24. p.: 15–12. 36. p.: 20–19. 40. p.: 21–21. 57. p.: 25–25. Kiállítások: 4, ill. 10 perc. Hétméteresek: 4/3, ill. 6/3

MESTERMÉRLEG

Konkoly Csaba: – A félig idegenbeli mérkőzésünkön megsüvegelendő teljesítményt nyújtott a csapat. A félidei előnyt nem sikerült megtartani, a másodikban küzdelem folyt a pályán, volt mögöttünk kapusteljesítmény, építhetjük a csapatot, a következő rangadókra, mert nekünk minden mérkőzés rangadó.

Vágó Attila: – Gratulálok a Vasasnak, ha többet mondanék, a következő fordulóban nem kellene sajtótájékoztatóra jönnöm.

DVSC Schaeffler–Szombathelyi KKA 32–20 (17–12)

Debrecen, 1100 néző. V: Horváth P., Marton B.

DVSC: GABRIEL – Töpfner 2 (2), SERCIEN-UGOLIN 5, Szabó N. 2, Haggerty 1, Thorleifsdottir 1, Vámos M. 1. Csere: RYDE (kapus), Tóth N. 2, JOVOVICS 5, FÜZI-TÓVIZI 4, PETRUS 6, Hornyák D., Grosch 2, Juhász K. 1, Kelemen D. Edző: Szilágyi Zoltán

SZOMBATHELY: N. De Almeida – Akijama, Kulcsár D. 1, Szmolek 1, Bujnochová, PŐDÖR R. 10 (6), KAZAI 2. Csere: Csatlós, Marinovic (kapusok), Pődör B. 1, Varga N. 2, Djatevszka, Malovics 1, Szeberényi 2. Edző: Bo Rudgaard

Az eredmény alakulása. 8. perc: 3–5. 17. p.: 9–6. 29. p.: 16–11. 36. p.: 17–14. 42. p.: 23–15. 53. p.: 30–19. Kiállítások: 10, ill. 6 perc. Hétméteresek: 2/2, ill. 7/6

MESTERMÉRLEG

Szilágyi Zoltán: – Elégedett voltam a csapat védekezésével, ez volt a győzelem kulcsa. A Szombathely sokkal jobban elkapta a rajtot, mi az első félidő közepétől játszottunk úgy, ahogy tudunk. Rendben volt a védekezés, ebből tudtunk gyors lerohanásokat indítani és voltak kiváló egyéni teljesítmények is. Jovana Jovovics nagyon jól szállt be az első félidőben, Jessica Ryde pedig a meccs hajrájában nyújtott kiemelkedőt.

Bo Rudgaard: – Nagyon sok jó játékosa van a Debrecennek és nagyon erősek is, ezt ma is bizonyították. Volt egy nagyon jó tíz percünk a meccs elején, aztán viszont nem tudtuk megállítani a hazaiak támadásait. Nem volt elég hatékony a védekezésünk az első félidőben, s bár a folytatásban ez feljavult, akkor meg a támadásaink akadoztak. Ma ennyire voltunk képesek.