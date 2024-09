Janurik Kinga: Ha kevés gólon tartjuk a Storhamart, akkor nem lehet gond

A két együttes korábban még nem találkozott egymással a nemzetközi porondon. Az FTC a dán Nyköbing és a horvát Kapronca elleni két biztos győzelemmel rajtolt az elitsorozatban, míg az egy svéd légiós mellett csak hazai kézilabdázókra építő skandinávok bravúros döntetlent értek el a francia Metzcel szemben, majd kikaptak a CSM Bucuresti otthonában.

„Nagyon nehéz meccsre készülünk, a Storhamar a Viperst is megverte legutóbb hazai pályán – tekintett előre a Fradi Médiának Janurik Kinga, az FTC válogatott kapusa. – Nagyon futós csapat, norvégokról beszélünk, tehát ne felejtsük, hogy egy percig sem adják fel. Nem szabad mély hullámvölgybe kerülnünk, hiszen ha engedjük felzárkózni a riválist, akkor elkaphatja a fonalat, főleg otthon, és akkor bajban lehetünk. Mint mindig, most is az első perctől kezdve nagyon fontos lesz a védekezés. Ha kevés gólon tartjuk őket, akkor nem lehet gond.”

Janurik szerint a Storhamar csapatként igazán jó: „Sokszor mondjuk ezt, hogy nincsenek sztárjátékosai egy együttesnek. Márpedig ilyenkor a legveszélyesebb, hiszen ha csapatként együtt tudnak működni, akkor az lehet a legnagyobb fegyverük. Mindenkire készülünk egyesével is természetesen, mi, kapusok főleg. Nagyon remélem, hogy védekezésben tényleg tudunk olyan magas szintet mutatni, ami kitart hatvan percen keresztül.”

Allan Heine: Az eddigi legnagyobb kihívás előtt állunk „Az idény eddigi legnagyobb kihívása előtt állunk, nagyon kemény meccsre számítok. A Storhamar a norvég ligában már legyőzte a Viperst, a BL-ben pedig a Metz ellen igazolta, hogy itt a helye a mezőnyben. Az NB I-ben már játszottunk egy rangadót Mosonmagyaróváron, de a vasárnapi találkozó más szintet képvisel, a győzelem a célunk természetesen, ehhez jó játék kell” – mondta az FTC edzője.



NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

A-CSOPORT

14.00: Storhamar HE (norvég)–FTC-Rail Cargo Hungaria (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!