„Fantasztikus a hangulat a meccseken, mert mindenki Neagut búcsúztatja” – Pásztor Noémi a CSM Bucuresti-ről

Pásztor Noémit először arról kérdeztük, milyen volt hazatérni Bukarestből.

„Jó érzés volt hazatérni, sok minden történt azalatt a másfél hónap alatt mindenkivel, úgyhogy van miről mesélnünk egymásnak.”

Például neki is, így kameránk előtt is mesélt a CSM Bucuresti-nél töltött eddigi időszakáról; hogy mennyire volt nehéz időszaka előtte, amikor csődbe ment klubja, a Nantes; de beszélgetünk két csapattársáról is: Crina Pintea sérüléséről és pótlásáról, valamint Cristina Neagu utolsó szezonjáról is.



KÉZILABDA

NŐI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Szeptember 26., csütörtök

17.00: Magyarország–Románia, Tatabánya (zárt kapuk mögött)

Szeptember 28., szombat

17.30: Magyarország–Románia, Tatabánya (Tv: M4 Sport)