Pásztor Noémi a CSM Bucuresti-hez szerződött – hivatalos

Portálunkon már hírt adtunk arról, hogy Pásztor Noémi a nyáron Mosonmagyaróvárról eredetileg a Neptunes Nantes-hoz került volna, de a francia klub egyik főrészvényese visszalépése miatt időközben csődbe ment. A magyar beállóra aztán szemet vetett a Bajnokok Ligája-győzelemre törő CSM, amelynek azért lett hirtelen szüksége új játékosra a poszton, mert az olimpián megsérülő norvég Vilde Ingstadra térdműtét, majd nagyjából nyolc hónapos rehabilitáció vár.

Pásztor szerződtetését pénteken már hivatalos honlapján is bejelentette a bukaresti klub: „Pásztor Noémi, a 25 éves beálló a CSM Bucuresti női kézilabdacsapatának legújabb játékosa” – olvasható a hivatalos közleményben, amely a magyar játékossal kapcsolatban úgy fogalmaz: „Szerződtetésével a szakmai stáb egy fiatal és ígéretes beálló mellett döntött.”

Az új szerződését is aláírta a magyar válogatott játékos (Fotó: csmbucuresti.ro)

A magyar válogatott kézilabdázó az elmúlt három idényt a Mosonmagyaróvárnál töltötte, 2015-ben az U17-es Európa-bajnokságon bronz-, a 2017-es junior-világbajnokságon pedig aranyérmet nyert Magyarországgal. Nem idegen tőle a Bajnokok Ligájában való szereplés sem: a 2019–2020-as idényben – még az FTC játékosaként – 11 gólt is szerzett a sorozatban.

„Kemény hét volt ez számomra – idézte a CSM hivatalos honlapja Pásztort, aki már alá is írta új, két évre szóló szerződését a bukaresti együtteshez. – Több mint hálás vagyok a lehetőségért, hogy Európa egyik legjobb csapatának a játékosa lehetek. A CSM gyerekkorom óta mindig a legmagasabb szinten volt, úgyhogy nagyon izgatott vagyok a következő két év miatt. Mindent bele fogok adni azért, hogy megnyerjük az összes meccset és minél több trófeát gyűjtsünk be csapattársaimmal. Alig várom, hogy a pályán is elkezdhessem a küzdelmet. Hajrá, CSM!”